Патрульні затримали у Луцьку нелегальне таксі. ВІДЕО

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Сьогодні, 17:09
На перехресті вулиці Грибоєдова та проспекту Перемоги поліцейські зупинили автомобіль Opel Astra, водій якого здійснив проїзд на заборонний сигнал світлофора.
Інцидент трапився сьогодні, 22 червня, близько 11-ї години, повідомляють на сторінці патрульної поліції Волині у Facebook.
Під час зупинки транспортного засобу та перевірки документів охоронці правопорядку встановили, що 37–річний водій здійснює господарську діяльність без відповідних документів та ліцензій.
На місце події патрульні викликали працівників Укртрансбезпеки для складання відповідних матеріалів.
Відповідно до за ч.1 ст.164 (Порушення порядку провадження господарської діяльності у сфері перевезень пасажирів) КУпАП, передбачено накладання штрафу від 17000 до 34000 гривен.
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Інцидент трапився сьогодні, 22 червня, близько 11-ї години, повідомляють на сторінці патрульної поліції Волині у Facebook.
Під час зупинки транспортного засобу та перевірки документів охоронці правопорядку встановили, що 37–річний водій здійснює господарську діяльність без відповідних документів та ліцензій.
На місце події патрульні викликали працівників Укртрансбезпеки для складання відповідних матеріалів.
Відповідно до за ч.1 ст.164 (Порушення порядку провадження господарської діяльності у сфері перевезень пасажирів) КУпАП, передбачено накладання штрафу від 17000 до 34000 гривен.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Тобто тралік на зелене їхав?))) Чи то не в поліцейській компетенції?
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