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На Рівненщині жінка хотіла скоїти самогубство, бо дізналась про рак у свого сина

На Рівненщині жінка хотіла скоїти самогубство, бо дізналась про рак у свого сина
67-річна жителька села Двірець, що на Рівненщині ледь не померла у хащах неподалік своєї домівки. Адже перед тим як піти із будинку, вона випила отруту.

До дільничного офіцера поліції зателефонував 43-річний житель села Двірець, що, коли близько шостої ранку повернувся із роботи, вдома не застав матері, - пише ГУНП у Рівненській області.

Спочатку самотужки шукав її, але все таки звернувся за допомогою до поліції. Насторожило чоловіка те, що у підсобному приміщенні зникла отрута від жуків. Напередодні ж пенсіонерка дізналася, що у її молодшого сина діагностували онкозахворювання, тому дуже переживала.

На пошуки 67-річної жінки орієнтували особовий склад. Ускладнювало ситуацію те, що нещодавно пройшов дощ, тож долучити до оперативних заходів службового собаку не вдалося.

Але все таки за кілька годин розшукали зниклу пенсіонерку. Вона лежала без свідомості біля канави у чагарниках орієнтовно за 700 метрів від будинку. На місце події викликали «швидку», яка негайно госпіталізувала жінку. Наступного дня після наданої необхідної допомоги потерпілу відпустили.

Як зазначають медики, якби час був втрачений, жінці вже б не допомогли.


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Теги: Рівненщина, рак, син
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