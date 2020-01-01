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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Закривають садочки, розважальні заклади та фітнес-центри: у місті на Волині посилюють карантин

Закривають садочки, розважальні заклади та фітнес-центри: у місті на Волині посилюють карантин
У Нововолинську згідно з рішенням регіональної комісії техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій посилюють карантинні заходи.

Про це Суспільному розповів заступник міського голови Олександр Громик.

Наразі контролюючі органи повідомляють підприємців та суб'єкти господарювання про зміни у роботі, розповів Олександр Громик.

"Ми припиняємо роботу дитячих садків, фітнес-центрів, розважальних закладів. Припиняється обслуговування клієнтів у кафе та ресторанах. Дозволено роботу лише літніх терас", - каже Олександр Громик.

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Станом на 22 червня у Нововолинську підтвердили 101 випадок коронавірусної хвороби. Шість жителів міста померли. Цієї доби в Нововолинську виявили ще 4 недужих.

Згідно з даними ОДА, інфекційне відділення Нововолинської міської лікарні заповнене на 51%. Нагадаємо, дозволена МОЗ норма до 50% зайнятих ліжкомісць - це один із основних показників для послаблення карантину в регіоні.

Зі слів Олександра Громика, рішення комісії про посилення карантину переглянуть через 7 днів.

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Теги: Нововолинськ, карантин, посилення
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