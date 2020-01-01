Закривають садочки, розважальні заклади та фітнес-центри: у місті на Волині посилюють карантин





Про це Олександр Громик.



Наразі контролюючі органи повідомляють підприємців та суб'єкти господарювання про зміни у роботі, розповів Олександр Громик.



"Ми припиняємо роботу дитячих садків, фітнес-центрів, розважальних закладів. Припиняється обслуговування клієнтів у кафе та ресторанах. Дозволено роботу лише літніх терас", - каже Олександр Громик.



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Станом на 22 червня у Нововолинську підтвердили 101 випадок коронавірусної хвороби. Шість жителів міста померли. Цієї доби в Нововолинську виявили ще 4 недужих.



Згідно з даними ОДА, інфекційне відділення Нововолинської міської лікарні заповнене на 51%. Нагадаємо, дозволена МОЗ норма до 50% зайнятих ліжкомісць - це один із основних показників для послаблення карантину в регіоні.



Зі слів Олександра Громика, рішення комісії про посилення карантину переглянуть через 7 днів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську згідно з рішенням регіональної комісії техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій посилюють карантинні заходи.Про це Суспільному розповів заступник міського головиНаразі контролюючі органи повідомляють підприємців та суб'єкти господарювання про зміни у роботі, розповів Олександр Громик."Ми припиняємо роботу дитячих садків, фітнес-центрів, розважальних закладів. Припиняється обслуговування клієнтів у кафе та ресторанах. Дозволено роботу лише літніх терас", - каже Олександр Громик.Станом на 22 червня у НововолинськуШість жителів міста померли. Цієї доби в Нововолинську виявили ще 4 недужих.Згідно з даними ОДА, інфекційне відділення Нововолинської міської лікарні заповнене на 51%. Нагадаємо, дозволена МОЗ норма до 50% зайнятих ліжкомісць - це один із основних показників для послаблення карантину в регіоні.Зі слів Олександра Громика, рішення комісії про посилення карантину переглянуть через 7 днів.

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