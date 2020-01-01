Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 23 червня





У Луцьку, Ковелі, Маневичах, Любешеві, Володимир-Волинському, Світязі висока ймовірність дощу за даними Sinoptik.ua.



Температура повітря вночі близько +17…+18 градусів, удень – +19…+25. Вітер північно-західний, північно-східний і північний, 1-5 м/с.



До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У вівторок у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.У Луцьку, Ковелі, Маневичах, Любешеві, Володимир-Волинському, Світязі висока ймовірність дощу за даними Sinoptik.ua.Температура повітря вночі близько +17…+18 градусів, удень – +19…+25. Вітер північно-західний, північно-східний і північний, 1-5 м/с.До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.

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