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Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 23 червня

Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 23 червня
У вівторок у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.

У Луцьку, Ковелі, Маневичах, Любешеві, Володимир-Волинському, Світязі висока ймовірність дощу за даними Sinoptik.ua.

Температура повітря вночі близько +17…+18 градусів, удень – +19…+25. Вітер північно-західний, північно-східний і північний, 1-5 м/с.

До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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