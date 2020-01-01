Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 23 червня
Сьогодні, 20:00
У вівторок у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.
У Луцьку, Ковелі, Маневичах, Любешеві, Володимир-Волинському, Світязі висока ймовірність дощу за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі близько +17…+18 градусів, удень – +19…+25. Вітер північно-західний, північно-східний і північний, 1-5 м/с.
До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У Луцьку, Ковелі, Маневичах, Любешеві, Володимир-Волинському, Світязі висока ймовірність дощу за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі близько +17…+18 градусів, удень – +19…+25. Вітер північно-західний, північно-східний і північний, 1-5 м/с.
До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 23 червня
Сьогодні, 20:00
Через карантин бази відпочинку на Світязі не працюють. ВІДЕО
Сьогодні, 19:50
У лісництві на Волині відновлюють пасіку. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 19:45
На Волині під час рейду викрили 26 перевізників-нелегалів
Сьогодні, 19:21
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 23 червня
Сьогодні, 19:00