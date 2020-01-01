Скільки коштує полуниця та черешня на луцьких ринках





Журналістка



Отож, полуницю найвигідніше купувати на Центральному ринку. Тут за неї просять від 35 до 50 гривень за кілограм.



На Північному ринку за цю ж ягоду ви повинні викласти від 50 до 60 гривень за кілограм. А от на Варшавському ринку ціна на полуницю коливається від 60 до 65 гривень.



Продавці запевняють, що коронавірусу не бояться, адже дотримуються дистанції. Для них куди страшніше повторне закриття ринків.



«Зараз період ягід, неможливо втриматися. Тим більше я ходжу в масці та рукавичках, а вдома мию усе, що придбала. Захворіти можна в будь-який момент, це не залежить від полуниці», – розповідає пані Олена, чому не боїться купувати ягоди в період пандемії.



Черешня теж встигла вже заполонити усі прилавки. Знову ж таки на Центральному ринку ціни найлояльніші – від 35 до 60 гривень. На Варшавському ринку знайти черешню можна від 50 до 100 гривень за кілограм. А от на Північному ринку за той самий кілограм черешень доведеться викласти від 60 до 120 гривень.



Продовчиня Валентина розповіла, що така ціна в різниці через те, що одна черешня з Мелітополя, а інша з Закарпаття. Ця і ця черешня смачна, але одна привезена здалеку. Відповідно й ціна на неї вища.



Ягід на прилавках вдосталь, тому обрати можна на будь-який смак і ціну.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Прийшло літо, а разом із ним довгоочікуваний сезон свіжих ягід. Нарешті можна поласувати солодкою полуницею чи зробити пиріг із черешнями.Журналістка Район.Луцьк пройшлася ринками міста та порівняла ціни на свіжі полуницю та черешні.Отож, полуницю найвигідніше купувати на Центральному ринку. Тут за неї просять від 35 до 50 гривень за кілограм.На Північному ринку за цю ж ягоду ви повинні викласти від 50 до 60 гривень за кілограм. А от на Варшавському ринку ціна на полуницю коливається від 60 до 65 гривень.Продавці запевняють, що коронавірусу не бояться, адже дотримуються дистанції. Для них куди страшніше повторне закриття ринків.«Зараз період ягід, неможливо втриматися. Тим більше я ходжу в масці та рукавичках, а вдома мию усе, що придбала. Захворіти можна в будь-який момент, це не залежить від полуниці», – розповідає пані, чому не боїться купувати ягоди в період пандемії.Черешня теж встигла вже заполонити усі прилавки. Знову ж таки на Центральному ринку ціни найлояльніші – від 35 до 60 гривень. На Варшавському ринку знайти черешню можна від 50 до 100 гривень за кілограм. А от на Північному ринку за той самий кілограм черешень доведеться викласти від 60 до 120 гривень.Продовчинярозповіла, що така ціна в різниці через те, що одна черешня з Мелітополя, а інша з Закарпаття. Ця і ця черешня смачна, але одна привезена здалеку. Відповідно й ціна на неї вища.Ягід на прилавках вдосталь, тому обрати можна на будь-який смак і ціну.

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