На перехресті у волинському місті – аварія за участю двох автівок





Про це пише



Ймовірно, легковик Renault, виїжджаючи з перехрестя Ніла Хасевича на вулицю Ковельську, не надав перевагу позашляховику Opel, що їхав головною дорогою.



Внаслідок аварії Renault отримало механічні пошкодження, зокрема в автівці відірвало передній бампер.



На місце ДТП поліцейських не викликали, водії вирішили ситуацію на місці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі 22-го червня близько 15:30 на перехресті вулиці Ковельської та Ніла Хасевича трапилась ДТП.Про це пише "Буг". Ймовірно, легковик Renault, виїжджаючи з перехрестя Ніла Хасевича на вулицю Ковельську, не надав перевагу позашляховику Opel, що їхав головною дорогою.Внаслідок аварії Renault отримало механічні пошкодження, зокрема в автівці відірвало передній бампер.На місце ДТП поліцейських не викликали, водії вирішили ситуацію на місці.

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