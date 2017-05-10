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На перехресті у волинському місті – аварія за участю двох автівок

На перехресті у волинському місті – аварія за участю двох автівок
У Володимирі 22-го червня близько 15:30 на перехресті вулиці Ковельської та Ніла Хасевича трапилась ДТП.

Про це пише "Буг".

Ймовірно, легковик Renault, виїжджаючи з перехрестя Ніла Хасевича на вулицю Ковельську, не надав перевагу позашляховику Opel, що їхав головною дорогою.

Внаслідок аварії Renault отримало механічні пошкодження, зокрема в автівці відірвало передній бампер.

На місце ДТП поліцейських не викликали, водії вирішили ситуацію на місці.

На перехресті у волинському місті – аварія за участю двох автівок

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Теги: Нововолинськ, аварія, авто
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