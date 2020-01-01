вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Через карантин бази відпочинку на Світязі не працюють. ВІДЕО

Через карантин бази відпочинку на Світязі не працюють. ВІДЕО
Через карантин бази відпочинку на Волині не можуть приймати людей, але засмагати та плавати в озері можна.

Про це розповів "Суспільному" керівник обласного відділу туризму Станіслав Ольшевський.

"Якщо в області немає послаблення карантинних норм, то бази відпочинку і заклади розміщення не повинні працювати. Хоча, дозволяється відпочинок на пляжах, в громадських місцях за умов дотримання дистанції та інших санітарних норм", - розповів Станіслав Ольшевський.

Нагадаємо, через підвищений рівень інцидентності коронавірусу Волинь не увійшла до переліку регіонів, де послаблюють карантинні заходи.

Зі слів начальника відділу туризму ОДА, цього року на Волині очікують збільшення кількості туристів, через закриті кордони до інших країн та курортів.

Адміністратор готелю одного з відпочинкових комплексів Ольга Гірук розповіла, що ціни зросли на 10 %. Комплекс, де працює жінка, теж нині зачинений для туристів.

"Ми готові прийняти всіх, але це буде залежати від умов карантину, як в державі, так і нашому регіоні. Від цього буде залежати як заселеність, так і відвідуваність закладу в цілому", - каже жінка.

Директор туристичної агенції Ірина Савіцька розповідає: через карантин сфера туристичних послуг зазнала збитків. З її слів, постійні клієнти сумніваються, чи варто купувати путівки за кордон. Перевагу зараз надають українським курортам.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Світязь, бази відпочинку
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Чому люди не вірять у коронавірус і чому через нього проклинають журналістів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чи закриють у Луцьку дитсадки та спортзали
Сьогодні, 20:11
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 23 червня
Сьогодні, 20:00
Через карантин бази відпочинку на Світязі не працюють. ВІДЕО
Сьогодні, 19:50
У лісництві на Волині відновлюють пасіку. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 19:45
На Волині під час рейду викрили 26 перевізників-нелегалів
Сьогодні, 19:21
Схожі новини
Встановили особу водія, який у Світязі зливав нечистоти у водойму Встановили особу водія, який у Світязі зливав нечистоти у водойму
20 червень, 04:21
У Світязі та Стирі знизився рівень води У Світязі та Стирі знизився рівень води
15 червень, 22:21
На Світязі – рекордне підняття рівня води за добу На Світязі – рекордне підняття рівня води за добу
12 червень, 12:10
Дерева повиривало з корінням: наслідки буревію на Волині. ФОТО, ВІДЕО Дерева повиривало з корінням: наслідки буревію на Волині. ФОТО, ВІДЕО
10 червень, 21:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чи закриють у Луцьку дитсадки та спортзали
Сьогодні, 20:11
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 23 червня
Сьогодні, 20:00
 0
Через карантин бази відпочинку на Світязі не працюють. ВІДЕО
Сьогодні, 19:50
 0
У лісництві на Волині відновлюють пасіку. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 19:45
 0
На Волині під час рейду викрили 26 перевізників-нелегалів
Сьогодні, 19:21
 0
Медіа
відео
1/8