Через карантин бази відпочинку на Світязі не працюють. ВІДЕО





Про це розповів Станіслав Ольшевський.



"Якщо в області немає послаблення карантинних норм, то бази відпочинку і заклади розміщення не повинні працювати. Хоча, дозволяється відпочинок на пляжах, в громадських місцях за умов дотримання дистанції та інших санітарних норм", - розповів Станіслав Ольшевський.



Нагадаємо, через підвищений рівень інцидентності коронавірусу Волинь не увійшла до переліку регіонів, де послаблюють карантинні заходи.



Зі слів начальника відділу туризму ОДА, цього року на Волині очікують збільшення кількості туристів, через закриті кордони до інших країн та курортів.



Адміністратор готелю одного з відпочинкових комплексів Ольга Гірук розповіла, що ціни зросли на 10 %. Комплекс, де працює жінка, теж нині зачинений для туристів.



"Ми готові прийняти всіх, але це буде залежати від умов карантину, як в державі, так і нашому регіоні. Від цього буде залежати як заселеність, так і відвідуваність закладу в цілому", - каже жінка.



Директор туристичної агенції Ірина Савіцька розповідає: через карантин сфера туристичних послуг зазнала збитків. З її слів, постійні клієнти сумніваються, чи варто купувати путівки за кордон. Перевагу зараз надають українським курортам.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через карантин бази відпочинку на Волині не можуть приймати людей, але засмагати та плавати в озері можна.Про це розповів "Суспільному" керівник обласного відділу туризму"Якщо в області немає послаблення карантинних норм, то бази відпочинку і заклади розміщення не повинні працювати. Хоча, дозволяється відпочинок на пляжах, в громадських місцях за умов дотримання дистанції та інших санітарних норм", - розповів Станіслав Ольшевський.Нагадаємо, через підвищений рівень інцидентності коронавірусу Волинь не увійшла до переліку регіонів, де послаблюють карантинні заходи.Зі слів начальника відділу туризму ОДА, цього року на Волині очікують збільшення кількості туристів, через закриті кордони до інших країн та курортів.Адміністратор готелю одного з відпочинкових комплексіврозповіла, що ціни зросли на 10 %. Комплекс, де працює жінка, теж нині зачинений для туристів."Ми готові прийняти всіх, але це буде залежати від умов карантину, як в державі, так і нашому регіоні. Від цього буде залежати як заселеність, так і відвідуваність закладу в цілому", - каже жінка.Директор туристичної агенціїрозповідає: через карантин сфера туристичних послуг зазнала збитків. З її слів, постійні клієнти сумніваються, чи варто купувати путівки за кордон. Перевагу зараз надають українським курортам.

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