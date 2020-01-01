Чи закриють у Луцьку дитсадки та спортзали





Про це на своїй сторінці Ігор Поліщук.



Нагадаємо, 22 червня під час засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС прийняли рішення про продовження карантину та посилення протиепідемічних заходів в області. Зокрема, заборонили роботу громадських закладів харчування, торговельно-розважальних центрів, спортзалів, дитячих садків та міжобласне сполучення.



Як зазначив радник міського голови, у Луцьку не будуть закривати дитячі садочки й спортзали. Адже, за його словами, в садочках міста ситуація на сьогодні спокійна й контрольована. Зареєстрованих актуальних випадків захворювання на коронавірус серед працівників садочків та дітей немає. Теж саме стосується й спортзалів.



"Закриття садочків означає неможливість працювати й заробляти кошти для своєї сім'ї для великої кількості людей, яким немає з ким залишити дітей. А в спортзалах міста працюють сотні працівників, які також заробляють кошти для своїх сімей і в багатьох через карантин запаси ресурсів вже давно закінчилися", - написав Поліщук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку не будуть посилювати карантинні заходи.Про це на своїй сторінці повідомив радник мера ЛуцькаНагадаємо, 22 червня під час засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС прийняли рішення про продовження карантину тав області. Зокрема, заборонили роботу громадських закладів харчування, торговельно-розважальних центрів, спортзалів, дитячих садків та міжобласне сполучення.Як зазначив радник міського голови, у Луцьку не будуть закривати дитячі садочки й спортзали. Адже, за його словами, в садочках міста ситуація на сьогодні спокійна й контрольована. Зареєстрованих актуальних випадків захворювання на коронавірус серед працівників садочків та дітей немає. Теж саме стосується й спортзалів."Закриття садочків означає неможливість працювати й заробляти кошти для своєї сім'ї для великої кількості людей, яким немає з ким залишити дітей. А в спортзалах міста працюють сотні працівників, які також заробляють кошти для своїх сімей і в багатьох через карантин запаси ресурсів вже давно закінчилися", - написав Поліщук.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію