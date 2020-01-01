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Розповіли, чи дотримуються лучани карантинних правил у громадському транспорті

Розповіли, чи дотримуються лучани карантинних правил у громадському транспорті
Повідомили, чи дотримуються карантинних заходів у громадському транспорті Луцька.

Про це стало відомо в понеділок, 22 травня, на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпек, пише Волинь24.

Зазначають, що деякі порушення зафіксували у громадському транспорті, але загалом водії слідкують за кількістю пасажирів у салонах транспортних засобів, аби не було скупчення пасажирів.

На сайті Луцькради пишуть, що на сьогодні робота транспорту проходить в штатному режимі. Містом курсує 32 тролейбуси, 141 автобус.

Збільшення пасажиропотоку у порівнянні з попередніми тижнями поки не спостерігається.

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Теги: громадський транспорт, карантин
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