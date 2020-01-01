Розповіли, чи дотримуються лучани карантинних правил у громадському транспорті
Сьогодні, 21:42
Повідомили, чи дотримуються карантинних заходів у громадському транспорті Луцька.
Про це стало відомо в понеділок, 22 травня, на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпек, пише Волинь24.
Зазначають, що деякі порушення зафіксували у громадському транспорті, але загалом водії слідкують за кількістю пасажирів у салонах транспортних засобів, аби не було скупчення пасажирів.
На сайті Луцькради пишуть, що на сьогодні робота транспорту проходить в штатному режимі. Містом курсує 32 тролейбуси, 141 автобус.
Збільшення пасажиропотоку у порівнянні з попередніми тижнями поки не спостерігається.
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Про це стало відомо в понеділок, 22 травня, на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпек, пише Волинь24.
Зазначають, що деякі порушення зафіксували у громадському транспорті, але загалом водії слідкують за кількістю пасажирів у салонах транспортних засобів, аби не було скупчення пасажирів.
На сайті Луцькради пишуть, що на сьогодні робота транспорту проходить в штатному режимі. Містом курсує 32 тролейбуси, 141 автобус.
Збільшення пасажиропотоку у порівнянні з попередніми тижнями поки не спостерігається.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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