Розповіли, чи дотримуються лучани карантинних правил у громадському транспорті





Про це стало відомо в понеділок, 22 травня, на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпек, пише



Зазначають, що деякі порушення зафіксували у громадському транспорті, але загалом водії слідкують за кількістю пасажирів у салонах транспортних засобів, аби не було скупчення пасажирів.



На сайті Луцькради пишуть, що на сьогодні робота транспорту проходить в штатному режимі. Містом курсує 32 тролейбуси, 141 автобус.



Збільшення пасажиропотоку у порівнянні з попередніми тижнями поки не спостерігається.

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