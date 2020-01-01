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На Волині п'яний водій наїхав на дитину

На Волині п'яний водій наїхав на дитину
В понеділок, 22 червня, близько 15 години 30 хвилин до Іваничівського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що в с. Лежниця водій автомобіля ВАЗ наїхав на дитину.

Про це інформує Іваничівське відділення поліції.

На місце автопригоди виїхала слідчо-оперативна група та поліцейські сектору реагування патрульної поліції Іваничівського відділення поліції.

За попередньою інформацією, 25-річний водій керуючи автомобілем марки ВАЗ в стані алкогольного сп’яніння не впорався з керуванням в результаті чого зачепив 10 – річну дитину, яка стояла на узбіччі дороги, внаслідок чого дитина отримала тілесні ушкодження у вигляді забою коліна.

На Волині п'яний водій наїхав на дитину

За вказаним фактами поліцейські відділення поліції склали на водія протоколи про адміністративне правопорушення за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) КУпАП та ст. 130 (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) КУпАП, котрі будуть скеровані до суду для прийняття рішення.

Водієві за скоєну ДТП та керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння загрожує покарання у вигляді штрафу 10200 грн. з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік.

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Теги: аварія, дитина, наїзд, п'яний водій
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