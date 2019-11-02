В Україні для промисловості зростуть ціни на газ





При цьому максимальні ціни для промспоживачів з 1 липня будуть підвищені на 8,7% - до 3459 грн з 3182 грн за тис. кубометрів газу (без урахування ПДВ і транспортних витрат), повідомляється на сайті компанії, пише



Як зазначили в компанії, цінові пропозиції «Нафтогазу» диференційовані залежно від обсягів закупівлі та умов оплати.



Нагадаємо, Кабінет міністрів України продовжив покладання на НАК "Нафтогаз України" спеціальних зобов'язань з продажу природного газу за пільговими цінами для виробників теплової енергії до 1 травня 2021 року, а для потреб населення - до 1 липня 2020 року. Довідка УНІАН.



НАК "Нафтогаз України" - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» з 1 липня підвищує мінімальні ціни на природний газ для промислових споживачів на 9,6% в порівнянні з червнем - до 2975 грн з 2713 грн за тис. кубометрів (без урахування ПДВ і транспортних витрат).При цьому максимальні ціни для промспоживачів з 1 липня будуть підвищені на 8,7% - до 3459 грн з 3182 грн за тис. кубометрів газу (без урахування ПДВ і транспортних витрат), повідомляється на сайті компанії, пише УНІАН Як зазначили в компанії, цінові пропозиції «Нафтогазу» диференційовані залежно від обсягів закупівлі та умов оплати.Нагадаємо, Кабінет міністрів України продовжив покладання на НАК "Нафтогаз України" спеціальних зобов'язань з продажу природного газу за пільговими цінами для виробників теплової енергії до 1 травня 2021 року, а для потреб населення - до 1 липня 2020 року. Довідка УНІАН.НАК "Нафтогаз України" - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

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