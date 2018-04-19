У громаді на Волині хочуть з двох шкіл зробити одну. ВІДЕО

Володимир Жгутов.



У проєкті місцевих урядників йдеться:



"Впродовж 5 років гімназію міста Ківерці планують зробити початковою школою, у школу №4 проводити набір учнів 5-12 класів, школи №5 та №1 об'єднати для учнів 1-9 класів".



Директорка школи №5 Світлана Свиновей каже, що пропонували зробити корпоративний ліцей, у міськраді відмовили. Зі слів директорки наступного року у школу мали прийти 330 учнів.



"Батьки писали заяви, не знаю, як з ними поступити, коли вони писали на корпоративний заклад освіти, то думаю, що заяви маємо задовольнити", - каже директорка.



У школі №1 теж не раді об'єднанню, кажуть, що злиття шкіл погіршить виконання освітньої програми. У школі нині навчаються 256 учнів.



"Оптимізація каже, що 2 маємо об’єднати в один, а це 30 учнів у непристосованому приміщенні і ми не зможемо реалізувати "Нову українську школу", бо маємо створити 9 робочих зон, ми їх не створимо, тоді "Нова українська школа" іде в нас насмарку", - розповіла Суспільному директорка першої школи Світлана Люшук.



Проєкт рішення про реформування освіти у школах ухвалили на засіданні комісії міськради. Остаточне рішення прийматимуть на сесії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ківерцівській ОТГ відділ освіти пропонує реформувати загальноосвітню галузь. Школи №1 та №5 об’єднають, - розповів Суспільному Голова Ківерцівської ОТГУ проєкті місцевих урядників йдеться:"Впродовж 5 років гімназію міста Ківерці планують зробити початковою школою, у школу №4 проводити набір учнів 5-12 класів, школи №5 та №1 об'єднати для учнів 1-9 класів".Директорка школи №5каже, що пропонували зробити корпоративний ліцей, у міськраді відмовили. Зі слів директорки наступного року у школу мали прийти 330 учнів."Батьки писали заяви, не знаю, як з ними поступити, коли вони писали на корпоративний заклад освіти, то думаю, що заяви маємо задовольнити", - каже директорка.У школі №1 теж не раді об'єднанню, кажуть, що злиття шкіл погіршить виконання освітньої програми. У школі нині навчаються 256 учнів."Оптимізація каже, що 2 маємо об’єднати в один, а це 30 учнів у непристосованому приміщенні і ми не зможемо реалізувати "Нову українську школу", бо маємо створити 9 робочих зон, ми їх не створимо, тоді "Нова українська школа" іде в нас насмарку", - розповіла Суспільному директорка першої школиПроєкт рішення про реформування освіти у школах ухвалили на засіданні комісії міськради. Остаточне рішення прийматимуть на сесії.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію