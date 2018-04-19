У громаді на Волині хочуть з двох шкіл зробити одну. ВІДЕО
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У Ківерцівській ОТГ відділ освіти пропонує реформувати загальноосвітню галузь. Школи №1 та №5 об’єднають, - розповів Суспільному Голова Ківерцівської ОТГ Володимир Жгутов.
У проєкті місцевих урядників йдеться:
"Впродовж 5 років гімназію міста Ківерці планують зробити початковою школою, у школу №4 проводити набір учнів 5-12 класів, школи №5 та №1 об'єднати для учнів 1-9 класів".
Директорка школи №5 Світлана Свиновей каже, що пропонували зробити корпоративний ліцей, у міськраді відмовили. Зі слів директорки наступного року у школу мали прийти 330 учнів.
"Батьки писали заяви, не знаю, як з ними поступити, коли вони писали на корпоративний заклад освіти, то думаю, що заяви маємо задовольнити", - каже директорка.
У школі №1 теж не раді об'єднанню, кажуть, що злиття шкіл погіршить виконання освітньої програми. У школі нині навчаються 256 учнів.
"Оптимізація каже, що 2 маємо об’єднати в один, а це 30 учнів у непристосованому приміщенні і ми не зможемо реалізувати "Нову українську школу", бо маємо створити 9 робочих зон, ми їх не створимо, тоді "Нова українська школа" іде в нас насмарку", - розповіла Суспільному директорка першої школи Світлана Люшук.
Проєкт рішення про реформування освіти у школах ухвалили на засіданні комісії міськради. Остаточне рішення прийматимуть на сесії.
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У проєкті місцевих урядників йдеться:
"Впродовж 5 років гімназію міста Ківерці планують зробити початковою школою, у школу №4 проводити набір учнів 5-12 класів, школи №5 та №1 об'єднати для учнів 1-9 класів".
Директорка школи №5 Світлана Свиновей каже, що пропонували зробити корпоративний ліцей, у міськраді відмовили. Зі слів директорки наступного року у школу мали прийти 330 учнів.
"Батьки писали заяви, не знаю, як з ними поступити, коли вони писали на корпоративний заклад освіти, то думаю, що заяви маємо задовольнити", - каже директорка.
У школі №1 теж не раді об'єднанню, кажуть, що злиття шкіл погіршить виконання освітньої програми. У школі нині навчаються 256 учнів.
"Оптимізація каже, що 2 маємо об’єднати в один, а це 30 учнів у непристосованому приміщенні і ми не зможемо реалізувати "Нову українську школу", бо маємо створити 9 робочих зон, ми їх не створимо, тоді "Нова українська школа" іде в нас насмарку", - розповіла Суспільному директорка першої школи Світлана Люшук.
Проєкт рішення про реформування освіти у школах ухвалили на засіданні комісії міськради. Остаточне рішення прийматимуть на сесії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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