Не поступається ПЛР: в Японії розробили новий експрес-тест на Covid-19
Сьогодні, 06:07
22 червня фармацевтична компанія Shionogi в Японії оголосила про те, що розробила простий і швидкий тест на Covid-19.
Компанія уклала договір з групою з трьох університетів Японії, пишуть Факти.
Новий метод розробила об’єднана група вчених. Тест зможе виявляти коронавірус за 30 хвилин і для цього не буде потрібно складне обладнання.
У компанії розповіли, що метод заснований на пробі слини і по точності нічим не поступається ПЛР-тестів.
Нові тести запропонують для перевірки іноземних туристів, які в’їжджатимуть до Японії.
Крім тестів, в Японії розробляють і вакцину від коронавірусу. 8 травня Японія схвалила використання експериментального противірусного препарату Ремдесівір для лікування хворих з тяжкими симптомами.
Також у японців з’явилися ліки потенційні ліки проти коронавірусу – Авіган. Препарат був розроблений японською фармацевтичною компанією Fujifilm Toyama Chemicals як ліки проти грипу, але пізніше була доведена ефективність в лікуванні Covid-19.
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Компанія уклала договір з групою з трьох університетів Японії, пишуть Факти.
Новий метод розробила об’єднана група вчених. Тест зможе виявляти коронавірус за 30 хвилин і для цього не буде потрібно складне обладнання.
У компанії розповіли, що метод заснований на пробі слини і по точності нічим не поступається ПЛР-тестів.
Нові тести запропонують для перевірки іноземних туристів, які в’їжджатимуть до Японії.
Крім тестів, в Японії розробляють і вакцину від коронавірусу. 8 травня Японія схвалила використання експериментального противірусного препарату Ремдесівір для лікування хворих з тяжкими симптомами.
Також у японців з’явилися ліки потенційні ліки проти коронавірусу – Авіган. Препарат був розроблений японською фармацевтичною компанією Fujifilm Toyama Chemicals як ліки проти грипу, але пізніше була доведена ефективність в лікуванні Covid-19.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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