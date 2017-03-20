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У місті на Волині вуличні художнки розмалювали ями. ФОТО

У місті на Волині вуличні художнки розмалювали ями. ФОТО
19-го травня на стометрівці у Нововолинську в одній з вибоїн з’явились планети.

«Космічним малюнком» вуличні художники вирішили привернути увагу до ям у пішохідній зоні, пише БУГ.

Довго малюнок не протримався, сильні дощі змили його. Хоч “космічної” вибоїни вже немає, старі ями в центрі міста не зникли і дощ їм у цьому ніяк не допоміг.

У місті на Волині вуличні художнки розмалювали ями. ФОТО
У місті на Волині вуличні художнки розмалювали ями. ФОТО
У місті на Волині вуличні художнки розмалювали ями. ФОТО
У місті на Волині вуличні художнки розмалювали ями. ФОТО

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Теги: ями, Нововолинськ, вуличні художнки
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