У місті на Волині вуличні художнки розмалювали ями. ФОТО
Сьогодні, 05:40
19-го травня на стометрівці у Нововолинську в одній з вибоїн з’явились планети.
«Космічним малюнком» вуличні художники вирішили привернути увагу до ям у пішохідній зоні, пише БУГ.
Довго малюнок не протримався, сильні дощі змили його. Хоч “космічної” вибоїни вже немає, старі ями в центрі міста не зникли і дощ їм у цьому ніяк не допоміг.
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«Космічним малюнком» вуличні художники вирішили привернути увагу до ям у пішохідній зоні, пише БУГ.
Довго малюнок не протримався, сильні дощі змили його. Хоч “космічної” вибоїни вже немає, старі ями в центрі міста не зникли і дощ їм у цьому ніяк не допоміг.
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