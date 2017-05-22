вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Вибух у столичній багатоповерхівці: під завалами знайшли тіло ще одного загиблого

Вибух у столичній багатоповерхівці: під завалами знайшли тіло ще одного загиблого
Під завалами на четвертому поверсі будинку по вулиці Соломії Крушельницької у місті Києві виявили тіло ще одного загиблого, попередньо – чоловічої статі.

Про це у Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко, пише Укрінформ.

"Друзі! Рятувальники виявили під завалами на четвертому поверсі будинку на вул. Соломії Крушельницької 1/5 тіло ще одного загиблого, попередньо – чоловічої статі.

Зараз тривають роботи із деблокування тіла. Невідомою залишається доля ще одного мешканця цього будинку", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 21 червня о 10:00 у місті Києві у Дарницькому районі столиці по вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в одній із приватних квартир пролунав вибух, унаслідок чого стався обвал міжповерхових перекриттів. Загинули четверо осіб, ще п’ятеро травмовані. Доля щонайменше однієї особи залишається невідомою.

За фактом вибуху відкрито кримінальне провадження ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки при поводженні з газом, що призвело до тяжких наслідків, загибелі та травмування людей).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вибух, тіло, Київ, багатоповерхівка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Чому люди не вірять у коронавірус і чому через нього проклинають журналістів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Папки, віджети і оновлена Siri: Apple представила операційну систему iOS 14
Сьогодні, 00:34
23 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Вибух у столичній багатоповерхівці: під завалами знайшли тіло ще одного загиблого
22 червень, 23:27
У Луцьку іномарка збила велосипедиста. ВІДЕО
22 червень, 22:53
П'яний мотоцикліст впав на дорозі, а потім поскаржився, що волинські патрульні його «підрізали». ВІДЕО
22 червень, 22:29
Схожі новини
В результаті вибуху у багатоповерхівці Києва загинула ціла родина В результаті вибуху у багатоповерхівці Києва загинула ціла родина
22 червень, 09:55
У Києві біля багатоповерхівки стався вибух У Києві біля багатоповерхівки стався вибух
22 травень, 2017, 16:44
У київському гуртожитку стався вибух: загинуло двоє чоловіків У київському гуртожитку стався вибух: загинуло двоє чоловіків
17 листопад, 2019, 07:35
«Без єдиного пострілу»: у Києві затримали чоловіка, який погрожував підірвати міст. ФОТО «Без єдиного пострілу»: у Києві затримали чоловіка, який погрожував підірвати міст. ФОТО
18 вересень, 2019, 23:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Папки, віджети і оновлена Siri: Apple представила операційну систему iOS 14
Сьогодні, 00:34
 0
23 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Вибух у столичній багатоповерхівці: під завалами знайшли тіло ще одного загиблого
22 червень, 23:27
 0
У Луцьку іномарка збила велосипедиста. ВІДЕО
22 червень, 22:53
 0
П'яний мотоцикліст впав на дорозі, а потім поскаржився, що волинські патрульні його «підрізали». ВІДЕО
22 червень, 22:29
 0
Медіа
відео
1/8