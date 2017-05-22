Вибух у столичній багатоповерхівці: під завалами знайшли тіло ще одного загиблого





Про це у Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко, пише



"Друзі! Рятувальники виявили під завалами на четвертому поверсі будинку на вул. Соломії Крушельницької 1/5 тіло ще одного загиблого, попередньо – чоловічої статі.



Зараз тривають роботи із деблокування тіла. Невідомою залишається доля ще одного мешканця цього будинку", – йдеться в повідомленні.



Як повідомлялося, 21 червня о 10:00 у місті Києві у Дарницькому районі столиці по вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в одній із приватних квартир



За фактом вибуху відкрито кримінальне провадження ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки при поводженні з газом, що призвело до тяжких наслідків, загибелі та травмування людей).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під завалами на четвертому поверсі будинку по вулиці Соломії Крушельницької у місті Києві виявили тіло ще одного загиблого, попередньо – чоловічої статі.Про це у Telegram повідомив мер Києва, пише Укрінформ "Друзі! Рятувальники виявили під завалами на четвертому поверсі будинку на вул. Соломії Крушельницької 1/5 тіло ще одного загиблого, попередньо – чоловічої статі.Зараз тривають роботи із деблокування тіла. Невідомою залишається доля ще одного мешканця цього будинку", – йдеться в повідомленні.Як повідомлялося, 21 червня о 10:00 у місті Києві у Дарницькому районі столиці по вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в одній із приватних квартир пролунав вибух , унаслідок чого стався обвал міжповерхових перекриттів. Загинули четверо осіб, ще п’ятеро травмовані. Доля щонайменше однієї особи залишається невідомою.За фактом вибуху відкрито кримінальне провадження ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки при поводженні з газом, що призвело до тяжких наслідків, загибелі та травмування людей).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію