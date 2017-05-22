Вибух у столичній багатоповерхівці: під завалами знайшли тіло ще одного загиблого
22 червень, 23:27
Під завалами на четвертому поверсі будинку по вулиці Соломії Крушельницької у місті Києві виявили тіло ще одного загиблого, попередньо – чоловічої статі.
Про це у Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко, пише Укрінформ.
"Друзі! Рятувальники виявили під завалами на четвертому поверсі будинку на вул. Соломії Крушельницької 1/5 тіло ще одного загиблого, попередньо – чоловічої статі.
Зараз тривають роботи із деблокування тіла. Невідомою залишається доля ще одного мешканця цього будинку", – йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, 21 червня о 10:00 у місті Києві у Дарницькому районі столиці по вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в одній із приватних квартир пролунав вибух, унаслідок чого стався обвал міжповерхових перекриттів. Загинули четверо осіб, ще п’ятеро травмовані. Доля щонайменше однієї особи залишається невідомою.
За фактом вибуху відкрито кримінальне провадження ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки при поводженні з газом, що призвело до тяжких наслідків, загибелі та травмування людей).
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Про це у Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко, пише Укрінформ.
"Друзі! Рятувальники виявили під завалами на четвертому поверсі будинку на вул. Соломії Крушельницької 1/5 тіло ще одного загиблого, попередньо – чоловічої статі.
Зараз тривають роботи із деблокування тіла. Невідомою залишається доля ще одного мешканця цього будинку", – йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, 21 червня о 10:00 у місті Києві у Дарницькому районі столиці по вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в одній із приватних квартир пролунав вибух, унаслідок чого стався обвал міжповерхових перекриттів. Загинули четверо осіб, ще п’ятеро травмовані. Доля щонайменше однієї особи залишається невідомою.
За фактом вибуху відкрито кримінальне провадження ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки при поводженні з газом, що призвело до тяжких наслідків, загибелі та травмування людей).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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