Папки, віджети і оновлена Siri: Apple представила операційну систему iOS 14
Сьогодні, 00:34
Під час заходу WWDC 2020 компанія Apple презентувала iOS 14 із повністю оновленим домашнім екраном, новими віджетами, "Бібліотекою додатків", новим форматом App Clips для додатків з App Store, новими функціями "Повідомлень" і безліччю інших новинок.
Оновлення містить безліч нових функцій і змін в дизайні, пише УНІАН з посиланням на iguides.
У iOS 14 додана бібліотека додатків для організації всіх встановлених програм на вашому пристрої. Програми автоматично організовуються в Бібліотеці й вам не потрібно зберігати всі значки на домашньому екрані. Крім цього, їх можна буде переглядати у вигляді списку. Також передбачені функції сортування за сценаріями використання і багато іншого.
Нові віджети дозволяють отримати швидкий доступ до даних із додатків. Розмір віджету можна буде налаштувати вручну, вони доступні на екрані "Сьогодні", а ще їх можна буде перетягнути на домашньому екрані. Ярлики додатків будуть автоматично зміщуватися для того, щоб звільнити місце під вікно віджета. Усі вони будуть представлені в спеціальному розділі "Галерея віджетів".
На сторінках домашнього екрану можна відображати віджети, налаштовані для роботи, подорожей, спорту, розваг і будь-який інший діяльності. Після всіх сторінок домашнього екрану тепер розташована Бібліотека додатків, де наочно відображаються всі ваші програми, причому найкорисніші з них завжди на першому плані. Користувачі можуть налаштовувати кількість сторінок домашнього екрану і легко приховувати сторінки для швидкого доступу до Бібліотеки додатків.
Оновлення iOS 14 додасть одну з найбільш довгоочікуваних функцій - картинка в картинці, яка дуже схожа на аналогічну функцію для iPad.
Був повністю перероблений інтерфейс голосового помічника Siri, який тепер не займає повністю екран. Також Siri тепер володіє ще ширшими знаннями і може відповідати на складні питання, виконуючи пошук всім інтернетом, а також може відправляти аудіоповідомлення. Коли ви диктуєте повідомлення, замітки, електронні листи або інший текст, на пристрої запускається клавіатурне диктування.
З'явився новий додаток "Перекладач" (Translate), яке призначене для розмов і працює повністю в автономному режимі. Натисніть на значок мікрофона і додаток переведе ваше повідомлення на українську мову. На старті буде доступно 11 мов.
У новій версії "Повідомлень" стало ще зручніше знаходити важливі бесіди та залишатися на зв'язку з друзями й близькими. У iMessage тепер можна закріплювати бесіди у верхній частині списку повідомлень, легко стежити за жвавими груповими бесідами завдяки особистим згадуванням і ланцюжкам відповідей, а також встановлювати зображення й емодзі в якості групових фотографій для бесід.
Не обійшлося і без нововведень для Memoji. Нові Memoji в iOS 14 стали ще більш різноманітними: тепер можна обрати ще більше варіантів зачісок, головних уборів, масок для обличчя та інших параметрів.
У карти додали нові функції, серед яких підтримка велосипедних маршрутів. При прокладанні велосипедних маршрутів тепер можна враховувати перепади висоти, завантаженість вулиць і наявність сходинок на маршруті. Для маршрутів на електромобілі тепер відображаються зарядні станції різних типів із урахуванням поточного рівня зарядки. В авторські путівники включені списки цікавих місць для відвідування, складені на основі достовірних джерел. На старті будуть підтримуватися BMW і Ford.
У CarPlay з'явилася нова функція під назвою CarKey, яка дозволить поділитися ключі від вашого автомобіля прямо через iMessage. Першим підтримуваним автомобілем стане BMW 5-ї серії.
Завдяки новій функції App Clip ви зможете почати користуватися додатком, не чекаючи його повного завантаження з App Store.
App Clip - це наочна спрощена версія програми, яку можна відкрити в той момент, коли вам потрібні конкретні функції. Мініатюри додатків App Clip, пов'язані з певними продуктами або компаніями, завантажуються за кілька секунд і дають вам можливість миттєво орендувати моторолер, придбати каву, оплатити паркування або виконати іншу дію. Їх можна легко знаходити й відкривати, скануючи нові коди App Clip, розроблені Apple, або використовувати NFC-теги чи QR-коди, а також відправляти в повідомленнях або через Safari - все це з тим же рівнем конфіденційності та безпеки, як і в оригінальних додатках.
Попередня версія iOS 14 для розробників вже сьогодні доступна для учасників програми Apple Developer Program, а загальнодоступна бета-версія для користувачів iOS з'явиться наступного місяця. Нові програмні функції стануть доступні цієї осені в форматі безкоштовного оновлення програмного забезпечення для iPhone 6s і новіше. Функції можуть змінитися. Деякі функції можуть бути доступні не у всіх регіонах і не всіма мовами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Оновлення містить безліч нових функцій і змін в дизайні, пише УНІАН з посиланням на iguides.
У iOS 14 додана бібліотека додатків для організації всіх встановлених програм на вашому пристрої. Програми автоматично організовуються в Бібліотеці й вам не потрібно зберігати всі значки на домашньому екрані. Крім цього, їх можна буде переглядати у вигляді списку. Також передбачені функції сортування за сценаріями використання і багато іншого.
Нові віджети дозволяють отримати швидкий доступ до даних із додатків. Розмір віджету можна буде налаштувати вручну, вони доступні на екрані "Сьогодні", а ще їх можна буде перетягнути на домашньому екрані. Ярлики додатків будуть автоматично зміщуватися для того, щоб звільнити місце під вікно віджета. Усі вони будуть представлені в спеціальному розділі "Галерея віджетів".
На сторінках домашнього екрану можна відображати віджети, налаштовані для роботи, подорожей, спорту, розваг і будь-який інший діяльності. Після всіх сторінок домашнього екрану тепер розташована Бібліотека додатків, де наочно відображаються всі ваші програми, причому найкорисніші з них завжди на першому плані. Користувачі можуть налаштовувати кількість сторінок домашнього екрану і легко приховувати сторінки для швидкого доступу до Бібліотеки додатків.
Оновлення iOS 14 додасть одну з найбільш довгоочікуваних функцій - картинка в картинці, яка дуже схожа на аналогічну функцію для iPad.
Був повністю перероблений інтерфейс голосового помічника Siri, який тепер не займає повністю екран. Також Siri тепер володіє ще ширшими знаннями і може відповідати на складні питання, виконуючи пошук всім інтернетом, а також може відправляти аудіоповідомлення. Коли ви диктуєте повідомлення, замітки, електронні листи або інший текст, на пристрої запускається клавіатурне диктування.
З'явився новий додаток "Перекладач" (Translate), яке призначене для розмов і працює повністю в автономному режимі. Натисніть на значок мікрофона і додаток переведе ваше повідомлення на українську мову. На старті буде доступно 11 мов.
У новій версії "Повідомлень" стало ще зручніше знаходити важливі бесіди та залишатися на зв'язку з друзями й близькими. У iMessage тепер можна закріплювати бесіди у верхній частині списку повідомлень, легко стежити за жвавими груповими бесідами завдяки особистим згадуванням і ланцюжкам відповідей, а також встановлювати зображення й емодзі в якості групових фотографій для бесід.
Не обійшлося і без нововведень для Memoji. Нові Memoji в iOS 14 стали ще більш різноманітними: тепер можна обрати ще більше варіантів зачісок, головних уборів, масок для обличчя та інших параметрів.
У карти додали нові функції, серед яких підтримка велосипедних маршрутів. При прокладанні велосипедних маршрутів тепер можна враховувати перепади висоти, завантаженість вулиць і наявність сходинок на маршруті. Для маршрутів на електромобілі тепер відображаються зарядні станції різних типів із урахуванням поточного рівня зарядки. В авторські путівники включені списки цікавих місць для відвідування, складені на основі достовірних джерел. На старті будуть підтримуватися BMW і Ford.
У CarPlay з'явилася нова функція під назвою CarKey, яка дозволить поділитися ключі від вашого автомобіля прямо через iMessage. Першим підтримуваним автомобілем стане BMW 5-ї серії.
Завдяки новій функції App Clip ви зможете почати користуватися додатком, не чекаючи його повного завантаження з App Store.
App Clip - це наочна спрощена версія програми, яку можна відкрити в той момент, коли вам потрібні конкретні функції. Мініатюри додатків App Clip, пов'язані з певними продуктами або компаніями, завантажуються за кілька секунд і дають вам можливість миттєво орендувати моторолер, придбати каву, оплатити паркування або виконати іншу дію. Їх можна легко знаходити й відкривати, скануючи нові коди App Clip, розроблені Apple, або використовувати NFC-теги чи QR-коди, а також відправляти в повідомленнях або через Safari - все це з тим же рівнем конфіденційності та безпеки, як і в оригінальних додатках.
Попередня версія iOS 14 для розробників вже сьогодні доступна для учасників програми Apple Developer Program, а загальнодоступна бета-версія для користувачів iOS з'явиться наступного місяця. Нові програмні функції стануть доступні цієї осені в форматі безкоштовного оновлення програмного забезпечення для iPhone 6s і новіше. Функції можуть змінитися. Деякі функції можуть бути доступні не у всіх регіонах і не всіма мовами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Папки, віджети і оновлена Siri: Apple представила операційну систему iOS 14
Сьогодні, 00:34
23 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Луцьку іномарка збила велосипедиста. ВІДЕО
22 червень, 22:53
П'яний мотоцикліст впав на дорозі, а потім поскаржився, що волинські патрульні його «підрізали». ВІДЕО
22 червень, 22:29