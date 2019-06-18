Папки, віджети і оновлена Siri: Apple представила операційну систему iOS 14





Оновлення містить безліч нових функцій і змін в дизайні, пише



У iOS 14 додана бібліотека додатків для організації всіх встановлених програм на вашому пристрої. Програми автоматично організовуються в Бібліотеці й вам не потрібно зберігати всі значки на домашньому екрані. Крім цього, їх можна буде переглядати у вигляді списку. Також передбачені функції сортування за сценаріями використання і багато іншого.



Нові віджети дозволяють отримати швидкий доступ до даних із додатків. Розмір віджету можна буде налаштувати вручну, вони доступні на екрані "Сьогодні", а ще їх можна буде перетягнути на домашньому екрані. Ярлики додатків будуть автоматично зміщуватися для того, щоб звільнити місце під вікно віджета. Усі вони будуть представлені в спеціальному розділі "Галерея віджетів".



На сторінках домашнього екрану можна відображати віджети, налаштовані для роботи, подорожей, спорту, розваг і будь-який інший діяльності. Після всіх сторінок домашнього екрану тепер розташована Бібліотека додатків, де наочно відображаються всі ваші програми, причому найкорисніші з них завжди на першому плані. Користувачі можуть налаштовувати кількість сторінок домашнього екрану і легко приховувати сторінки для швидкого доступу до Бібліотеки додатків.





Оновлення iOS 14 додасть одну з найбільш довгоочікуваних функцій - картинка в картинці, яка дуже схожа на аналогічну функцію для iPad.





Був повністю перероблений інтерфейс голосового помічника Siri, який тепер не займає повністю екран. Також Siri тепер володіє ще ширшими знаннями і може відповідати на складні питання, виконуючи пошук всім інтернетом, а також може відправляти аудіоповідомлення. Коли ви диктуєте повідомлення, замітки, електронні листи або інший текст, на пристрої запускається клавіатурне диктування.





З'явився новий додаток "Перекладач" (Translate), яке призначене для розмов і працює повністю в автономному режимі. Натисніть на значок мікрофона і додаток переведе ваше повідомлення на українську мову. На старті буде доступно 11 мов.





У новій версії "Повідомлень" стало ще зручніше знаходити важливі бесіди та залишатися на зв'язку з друзями й близькими. У iMessage тепер можна закріплювати бесіди у верхній частині списку повідомлень, легко стежити за жвавими груповими бесідами завдяки особистим згадуванням і ланцюжкам відповідей, а також встановлювати зображення й емодзі в якості групових фотографій для бесід.



Не обійшлося і без нововведень для Memoji. Нові Memoji в iOS 14 стали ще більш різноманітними: тепер можна обрати ще більше варіантів зачісок, головних уборів, масок для обличчя та інших параметрів.



У карти додали нові функції, серед яких підтримка велосипедних маршрутів. При прокладанні велосипедних маршрутів тепер можна враховувати перепади висоти, завантаженість вулиць і наявність сходинок на маршруті. Для маршрутів на електромобілі тепер відображаються зарядні станції різних типів із урахуванням поточного рівня зарядки. В авторські путівники включені списки цікавих місць для відвідування, складені на основі достовірних джерел. На старті будуть підтримуватися BMW і Ford.





У CarPlay з'явилася нова функція під назвою CarKey, яка дозволить поділитися ключі від вашого автомобіля прямо через iMessage. Першим підтримуваним автомобілем стане BMW 5-ї серії.



Завдяки новій функції App Clip ви зможете почати користуватися додатком, не чекаючи його повного завантаження з App Store.



App Clip - це наочна спрощена версія програми, яку можна відкрити в той момент, коли вам потрібні конкретні функції. Мініатюри додатків App Clip, пов'язані з певними продуктами або компаніями, завантажуються за кілька секунд і дають вам можливість миттєво орендувати моторолер, придбати каву, оплатити паркування або виконати іншу дію. Їх можна легко знаходити й відкривати, скануючи нові коди App Clip, розроблені Apple, або використовувати NFC-теги чи QR-коди, а також відправляти в повідомленнях або через Safari - все це з тим же рівнем конфіденційності та безпеки, як і в оригінальних додатках.



Попередня версія iOS 14 для розробників вже сьогодні доступна для учасників програми Apple Developer Program, а загальнодоступна бета-версія для користувачів iOS з'явиться наступного місяця. Нові програмні функції стануть доступні цієї осені в форматі безкоштовного оновлення програмного забезпечення для iPhone 6s і новіше. Функції можуть змінитися. Деякі функції можуть бути доступні не у всіх регіонах і не всіма мовами.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час заходу WWDC 2020 компанія Apple презентувала iOS 14 із повністю оновленим домашнім екраном, новими віджетами, "Бібліотекою додатків", новим форматом App Clips для додатків з App Store, новими функціями "Повідомлень" і безліччю інших новинок.Оновлення містить безліч нових функцій і змін в дизайні, пише УНІАН з посиланням на iguides У iOS 14 додана бібліотека додатків для організації всіх встановлених програм на вашому пристрої. Програми автоматично організовуються в Бібліотеці й вам не потрібно зберігати всі значки на домашньому екрані. Крім цього, їх можна буде переглядати у вигляді списку. Також передбачені функції сортування за сценаріями використання і багато іншого.Нові віджети дозволяють отримати швидкий доступ до даних із додатків. Розмір віджету можна буде налаштувати вручну, вони доступні на екрані "Сьогодні", а ще їх можна буде перетягнути на домашньому екрані. Ярлики додатків будуть автоматично зміщуватися для того, щоб звільнити місце під вікно віджета. Усі вони будуть представлені в спеціальному розділі "Галерея віджетів".На сторінках домашнього екрану можна відображати віджети, налаштовані для роботи, подорожей, спорту, розваг і будь-який інший діяльності. Після всіх сторінок домашнього екрану тепер розташована Бібліотека додатків, де наочно відображаються всі ваші програми, причому найкорисніші з них завжди на першому плані. Користувачі можуть налаштовувати кількість сторінок домашнього екрану і легко приховувати сторінки для швидкого доступу до Бібліотеки додатків.Оновлення iOS 14 додасть одну з найбільш довгоочікуваних функцій - картинка в картинці, яка дуже схожа на аналогічну функцію для iPad.Був повністю перероблений інтерфейс голосового помічника Siri, який тепер не займає повністю екран. Також Siri тепер володіє ще ширшими знаннями і може відповідати на складні питання, виконуючи пошук всім інтернетом, а також може відправляти аудіоповідомлення. Коли ви диктуєте повідомлення, замітки, електронні листи або інший текст, на пристрої запускається клавіатурне диктування.З'явився новий додаток "Перекладач" (Translate), яке призначене для розмов і працює повністю в автономному режимі. Натисніть на значок мікрофона і додаток переведе ваше повідомлення на українську мову. На старті буде доступно 11 мов.У новій версії "Повідомлень" стало ще зручніше знаходити важливі бесіди та залишатися на зв'язку з друзями й близькими. У iMessage тепер можна закріплювати бесіди у верхній частині списку повідомлень, легко стежити за жвавими груповими бесідами завдяки особистим згадуванням і ланцюжкам відповідей, а також встановлювати зображення й емодзі в якості групових фотографій для бесід.Не обійшлося і без нововведень для Memoji. Нові Memoji в iOS 14 стали ще більш різноманітними: тепер можна обрати ще більше варіантів зачісок, головних уборів, масок для обличчя та інших параметрів.У карти додали нові функції, серед яких підтримка велосипедних маршрутів. При прокладанні велосипедних маршрутів тепер можна враховувати перепади висоти, завантаженість вулиць і наявність сходинок на маршруті. Для маршрутів на електромобілі тепер відображаються зарядні станції різних типів із урахуванням поточного рівня зарядки. В авторські путівники включені списки цікавих місць для відвідування, складені на основі достовірних джерел. На старті будуть підтримуватися BMW і Ford.У CarPlay з'явилася нова функція під назвою CarKey, яка дозволить поділитися ключі від вашого автомобіля прямо через iMessage. Першим підтримуваним автомобілем стане BMW 5-ї серії.Завдяки новій функції App Clip ви зможете почати користуватися додатком, не чекаючи його повного завантаження з App Store.App Clip - це наочна спрощена версія програми, яку можна відкрити в той момент, коли вам потрібні конкретні функції. Мініатюри додатків App Clip, пов'язані з певними продуктами або компаніями, завантажуються за кілька секунд і дають вам можливість миттєво орендувати моторолер, придбати каву, оплатити паркування або виконати іншу дію. Їх можна легко знаходити й відкривати, скануючи нові коди App Clip, розроблені Apple, або використовувати NFC-теги чи QR-коди, а також відправляти в повідомленнях або через Safari - все це з тим же рівнем конфіденційності та безпеки, як і в оригінальних додатках.Попередня версія iOS 14 для розробників вже сьогодні доступна для учасників програми Apple Developer Program, а загальнодоступна бета-версія для користувачів iOS з'явиться наступного місяця. Нові програмні функції стануть доступні цієї осені в форматі безкоштовного оновлення програмного забезпечення для iPhone 6s і новіше. Функції можуть змінитися. Деякі функції можуть бути доступні не у всіх регіонах і не всіма мовами.

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