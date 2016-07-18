Юна луцька спортсменка – чемпіонка Всеукраїнського тенісного турніру
Сьогодні, 01:18
З 20 по 21 червня 2020 року в місті Ужгород відбувся Всеукраїнський тенісний турнір "Пам'яті Василя Лакатоша".
Про це інформує департамент сім’ї, молоді та спорту Луцькради.
50 учасників з 11 міст України в чотирьох категоріях виборювали звання найсильнішого.
Серед дівчаток чемпіонкою стала вихованка КЗ ДЮСШ №3 Єлізавета Труш (тренер Юрій Труш).
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Про це інформує департамент сім’ї, молоді та спорту Луцькради.
50 учасників з 11 міст України в чотирьох категоріях виборювали звання найсильнішого.
Серед дівчаток чемпіонкою стала вихованка КЗ ДЮСШ №3 Єлізавета Труш (тренер Юрій Труш).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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