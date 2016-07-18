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Юна луцька спортсменка – чемпіонка Всеукраїнського тенісного турніру

Юна луцька спортсменка – чемпіонка Всеукраїнського тенісного турніру
З 20 по 21 червня 2020 року в місті Ужгород відбувся Всеукраїнський тенісний турнір "Пам'яті Василя Лакатоша".

Про це інформує департамент сім’ї, молоді та спорту Луцькради.

50 учасників з 11 міст України в чотирьох категоріях виборювали звання найсильнішого.

Серед дівчаток чемпіонкою стала вихованка КЗ ДЮСШ №3 Єлізавета Труш (тренер Юрій Труш).

Юна луцька спортсменка – чемпіонка Всеукраїнського тенісного турніру

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Теги: Єлізавета Труш, теніс, чемпіонат
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