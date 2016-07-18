Юна луцька спортсменка – чемпіонка Всеукраїнського тенісного турніру





Про це інформує



50 учасників з 11 міст України в чотирьох категоріях виборювали звання найсильнішого.



Серед дівчаток чемпіонкою стала вихованка КЗ ДЮСШ №3 Єлізавета Труш (тренер Юрій Труш).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 20 по 21 червня 2020 року в місті Ужгород відбувся Всеукраїнський тенісний турнір "Пам'яті Василя Лакатоша".Про це інформує департамент сім’ї, молоді та спорту Луцькради 50 учасників з 11 міст України в чотирьох категоріях виборювали звання найсильнішого.Серед дівчаток чемпіонкою стала вихованка КЗ ДЮСШ №3(тренер

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