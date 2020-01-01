Волинянин сплатить штраф за 13 карасів
Сьогодні, 03:15
У Маневицькому районному суді визнали винним чоловіка, який без дозволу на промисел здійснював лов риби в рибогосподарському водному об`єкті – меліоративному каналі.
Про це інформує Район.Маневичі.
Порушник робив це без дозволу на промисел, в нерестовий період за допомогою сітки, внаслідок чого він виловив 13 екземплярів карася, чим порушив статтю 63 Закону України «Про тваринний світ», пункти 3.14 та 3.15 Правил любительського і спортивного рибальства. Усім цим він вчинив правопорушення, яке передбачили у частині 4 статті 85 КУпАП.
Чоловік заподіяв майнову шкоду у розмірі на загальну суму 221 гривня.
В судове засідання порушник не прибув та подав до суду клопотання про розгляд справи у його відсутності, свою винуватість у вчиненому визнає у повному обсязі.
У Маневицькому районному суді на чоловіка наклали адміністративне стягнення у виді 340 гривень штрафу з конфіскацією чотирьох риболовецьких сіток, без конфіскації риби.
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Про це інформує Район.Маневичі.
Порушник робив це без дозволу на промисел, в нерестовий період за допомогою сітки, внаслідок чого він виловив 13 екземплярів карася, чим порушив статтю 63 Закону України «Про тваринний світ», пункти 3.14 та 3.15 Правил любительського і спортивного рибальства. Усім цим він вчинив правопорушення, яке передбачили у частині 4 статті 85 КУпАП.
Чоловік заподіяв майнову шкоду у розмірі на загальну суму 221 гривня.
В судове засідання порушник не прибув та подав до суду клопотання про розгляд справи у його відсутності, свою винуватість у вчиненому визнає у повному обсязі.
У Маневицькому районному суді на чоловіка наклали адміністративне стягнення у виді 340 гривень штрафу з конфіскацією чотирьох риболовецьких сіток, без конфіскації риби.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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