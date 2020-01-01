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Волинянин сплатить штраф за 13 карасів

Волинянин сплатить штраф за 13 карасів
У Маневицькому районному суді визнали винним чоловіка, який без дозволу на промисел здійснював лов риби в рибогосподарському водному об`єкті – меліоративному каналі.

Про це інформує Район.Маневичі.

Порушник робив це без дозволу на промисел, в нерестовий період за допомогою сітки, внаслідок чого він виловив 13 екземплярів карася, чим порушив статтю 63 Закону України «Про тваринний світ», пункти 3.14 та 3.15 Правил любительського і спортивного рибальства. Усім цим він вчинив правопорушення, яке передбачили у частині 4 статті 85 КУпАП.

Чоловік заподіяв майнову шкоду у розмірі на загальну суму 221 гривня.

В судове засідання порушник не прибув та подав до суду клопотання про розгляд справи у його відсутності, свою винуватість у вчиненому визнає у повному обсязі.

У Маневицькому районному суді на чоловіка наклали адміністративне стягнення у виді 340 гривень штрафу з конфіскацією чотирьох риболовецьких сіток, без конфіскації риби.

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Теги: риболовля, суд, карасі, штраф, сітки
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