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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Ранок 23 червня: в Україні – 833 нових випадки коронавірусу, з них на Волині – 42

Ранок 23 червня: в Україні – 833 нових випадки коронавірусу, з них на Волині – 42
За минулу добу, 22 червня, в Україні коронавірусне захворювання COVID-19 виявили у 833 людей. Зокрема зафіксували 23 летальних випадки, 314 людей — одужали.

Про це повідомляє пресслужба Ради національної безпеки та оборони.

Так, найбільше нових випадків захворювання виявили у Львівській (240), Закарпатській (103) та Рівненській областях (75).

На Волині за попередню добу зареєстрували 42 нових випадкі хвороби. Загальна кількість захворілих станом на ранок 23 червня становить 1894. Із цієї кількості хворіє 1290 людини, одужали 550 людей. Від ускладнень хвороби в області, на жаль, померли 54 людини.

Всього за весь час пандемії в Україні підтвердили 38 074 випадки захворювання, з них 16 956 одужали, летальних випадків — 1 035.

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Теги: коронавірус, статистика, РНБО, Україна, Волинь
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