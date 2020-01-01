Ранок 23 червня: в Україні – 833 нових випадки коронавірусу, з них на Волині – 42
Сьогодні, 09:05
За минулу добу, 22 червня, в Україні коронавірусне захворювання COVID-19 виявили у 833 людей. Зокрема зафіксували 23 летальних випадки, 314 людей — одужали.
Про це повідомляє пресслужба Ради національної безпеки та оборони.
Так, найбільше нових випадків захворювання виявили у Львівській (240), Закарпатській (103) та Рівненській областях (75).
На Волині за попередню добу зареєстрували 42 нових випадкі хвороби. Загальна кількість захворілих станом на ранок 23 червня становить 1894. Із цієї кількості хворіє 1290 людини, одужали 550 людей. Від ускладнень хвороби в області, на жаль, померли 54 людини.
Всього за весь час пандемії в Україні підтвердили 38 074 випадки захворювання, з них 16 956 одужали, летальних випадків — 1 035.
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Про це повідомляє пресслужба Ради національної безпеки та оборони.
Так, найбільше нових випадків захворювання виявили у Львівській (240), Закарпатській (103) та Рівненській областях (75).
На Волині за попередню добу зареєстрували 42 нових випадкі хвороби. Загальна кількість захворілих станом на ранок 23 червня становить 1894. Із цієї кількості хворіє 1290 людини, одужали 550 людей. Від ускладнень хвороби в області, на жаль, померли 54 людини.
Всього за весь час пандемії в Україні підтвердили 38 074 випадки захворювання, з них 16 956 одужали, летальних випадків — 1 035.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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