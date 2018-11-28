У Карпатах через негоду загинуло троє людей. ВІДЕО
Сьогодні, 09:31
У Карпатах піднявся рівень води в річках, розмиті автошляхи та підтоплені мости. У результаті через негоду загинуло троє осіб.
Про це йдеться у ТСН.Ранок.
У селі Дземброня літня жінка впала у бурхливий потічок і потонула. А у Яблуниці в річку злетів автомобіль. Вочевидь, водій не знав що тамтешня річка розлилася і змила шмат дороги. Водій та пасажирка загинули.
У селі Красник грунт зсунувся у кількох місцях просто на дорогу. Шість сіл стали відрізаними від цивілізації. У пастці між зсувами опинилися понад два десятки автомобілів, які вже визволили рятувальники.
Заблокована дорога на Коломию: у селі Лісному Хлібичині затопило шлях і житлові будинки, жителів евакуюють.
Небезпечно і в селі Микуличині, де вода руйнує бетонну дамбу і вже забрала значну частину берегоукріплень. Якщо опади не припиняться, під загрозою затоплення опиняться кілька сотень житлових будинків.
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Про це йдеться у ТСН.Ранок.
У селі Дземброня літня жінка впала у бурхливий потічок і потонула. А у Яблуниці в річку злетів автомобіль. Вочевидь, водій не знав що тамтешня річка розлилася і змила шмат дороги. Водій та пасажирка загинули.
У селі Красник грунт зсунувся у кількох місцях просто на дорогу. Шість сіл стали відрізаними від цивілізації. У пастці між зсувами опинилися понад два десятки автомобілів, які вже визволили рятувальники.
Заблокована дорога на Коломию: у селі Лісному Хлібичині затопило шлях і житлові будинки, жителів евакуюють.
Небезпечно і в селі Микуличині, де вода руйнує бетонну дамбу і вже забрала значну частину берегоукріплень. Якщо опади не припиняться, під загрозою затоплення опиняться кілька сотень житлових будинків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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