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У Карпатах через негоду загинуло троє людей. ВІДЕО

У Карпатах через негоду загинуло троє людей. ВІДЕО
У Карпатах піднявся рівень води в річках, розмиті автошляхи та підтоплені мости. У результаті через негоду загинуло троє осіб.

Про це йдеться у ТСН.Ранок.

У селі Дземброня літня жінка впала у бурхливий потічок і потонула. А у Яблуниці в річку злетів автомобіль. Вочевидь, водій не знав що тамтешня річка розлилася і змила шмат дороги. Водій та пасажирка загинули.

У селі Красник грунт зсунувся у кількох місцях просто на дорогу. Шість сіл стали відрізаними від цивілізації. У пастці між зсувами опинилися понад два десятки автомобілів, які вже визволили рятувальники.

Заблокована дорога на Коломию: у селі Лісному Хлібичині затопило шлях і житлові будинки, жителів евакуюють.

Небезпечно і в селі Микуличині, де вода руйнує бетонну дамбу і вже забрала значну частину берегоукріплень. Якщо опади не припиняться, під загрозою затоплення опиняться кілька сотень житлових будинків.


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Теги: Карпати, негода, жертви
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