У Луцьку на мосту – аварія. ФОТО





Як повідомили Інформаційному агенству



На місці аварії працювала поліція. Рух транспорту на цій ділянці – ускладнений.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку вранці, 23 червня, на мосту, що з’єднує проспекти Соборності і Перемоги, сталася ДТП.Як повідомили Інформаційному агенству Волинські Новини очевидці, приблизно о 8:30 там зіткнулися Skoda Octavia та Renault Trafic.На місці аварії працювала поліція. Рух транспорту на цій ділянці – ускладнений.

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