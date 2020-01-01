У Луцьку на мосту – аварія. ФОТО
Сьогодні, 09:46
У Луцьку вранці, 23 червня, на мосту, що з’єднує проспекти Соборності і Перемоги, сталася ДТП.
Як повідомили Інформаційному агенству Волинські Новини очевидці, приблизно о 8:30 там зіткнулися Skoda Octavia та Renault Trafic.
На місці аварії працювала поліція. Рух транспорту на цій ділянці – ускладнений.
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Як повідомили Інформаційному агенству Волинські Новини очевидці, приблизно о 8:30 там зіткнулися Skoda Octavia та Renault Trafic.
На місці аварії працювала поліція. Рух транспорту на цій ділянці – ускладнений.
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