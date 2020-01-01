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У Луцьку на мосту – аварія. ФОТО

У Луцьку на мосту – аварія. ФОТО
У Луцьку вранці, 23 червня, на мосту, що з’єднує проспекти Соборності і Перемоги, сталася ДТП.

Як повідомили Інформаційному агенству Волинські Новини очевидці, приблизно о 8:30 там зіткнулися Skoda Octavia та Renault Trafic.

На місці аварії працювала поліція. Рух транспорту на цій ділянці – ускладнений.
У Луцьку на мосту – аварія. ФОТО
У Луцьку на мосту – аварія. ФОТО
У Луцьку на мосту – аварія. ФОТО

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Теги: аварія, Луцьк
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