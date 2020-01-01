Польща відкрила залізничне сполучення із сусідніми країнами





Потяги будуть поступово запускати до Німеччини, Чехії, Австрії, Угорщини і Словаччини, - повідомляє



Повідомляється, що вранці з Варшави виїхав перший поїзд до Берліна. Слідом за ним пустили перші за кілька місяців поїзди з Польщі до Чехії. Крім того, найближчим часом можна буде виїхати з Відня в Катовіце, а також з Граца в Перемишль.



Уточнюється, що роботу відновлює польська компанія PKP Intercity.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Від 22 червня пасажири у Польщі уже можуть користуватися міжнародними залізничними сполученнями.Потяги будуть поступово запускати до Німеччини, Чехії, Австрії, Угорщини і Словаччини, - повідомляє Польське радіо. Повідомляється, що вранці з Варшави виїхав перший поїзд до Берліна. Слідом за ним пустили перші за кілька місяців поїзди з Польщі до Чехії. Крім того, найближчим часом можна буде виїхати з Відня в Катовіце, а також з Граца в Перемишль.Уточнюється, що роботу відновлює польська компанія PKP Intercity.

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