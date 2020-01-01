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Польща відкрила залізничне сполучення із сусідніми країнами

Польща відкрила залізничне сполучення із сусідніми країнами
Від 22 червня пасажири у Польщі уже можуть користуватися міжнародними залізничними сполученнями.

Потяги будуть поступово запускати до Німеччини, Чехії, Австрії, Угорщини і Словаччини, - повідомляє Польське радіо.

Повідомляється, що вранці з Варшави виїхав перший поїзд до Берліна. Слідом за ним пустили перші за кілька місяців поїзди з Польщі до Чехії. Крім того, найближчим часом можна буде виїхати з Відня в Катовіце, а також з Граца в Перемишль.

Уточнюється, що роботу відновлює польська компанія PKP Intercity.

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Теги: Польща, залізничне сполучення
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