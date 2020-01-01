вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

На Волині за добу на коронавірус захворіли 42 людини, двоє хворих померло

На Волині за добу на коронавірус захворіли 42 людини, двоє хворих померло
42 нових випадки захворювання на COVID-19 зареєстрували на Волині за останню добу.

Про це повідомляє Волинська ОДА.

Нові випадки захворювання на коронавірус:

Камінь-Каширський район – 9,

Ківерцівський район – 8,

м.Луцьк – 6, Луцький район – 1,

Ковельський район – 5,

Горохівський район – 5,

Маневицький район – 4,

Володимир - Волинський район – 1,

Любомльський район – 1,

Любешівський район – 1,

Рожищенський район - 1.

За останню добу одужало 2 особи. Два випадки хвороби завершилося летально (померли мешканець Ківерцівського району та мешканка Рожищенського району).

Загалом станом на 23 червня в області зареєстровано 1894 випадки COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 553 особи. 54 випадки хвороби завершилось летально.

За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:

• м. Луцьк – 375 випадків, в т.ч. 10 летальних;
• Луцький район – 141 випадок, в т.ч. 3 летальних;
• Ковельський район – 293 випадки, в тому числі 9 летальних;
• Ківерцівський район – 244 випадки, в т.ч. 7 летальних;
• Володимир-Волинський район – 191 випадок, в т.ч. 3 летальних;
• м. Нововолинськ – 101 випадок, в т.ч. 6 летальних;
• Іваничівський район – 27 випадків;
• Камінь-Каширський район – 118 випадків, в т.ч. 6 летальних;
• Ратнівський район – 84 випадки, в т.ч. 2 летальних;
• Маневицький район – 70 випадків, в тому числі 4 летальних;
• Старовижівський район – 63 випадки, в т.ч. 2 летальних;
• Горохівський район – 51 випадок, в тому числі 1 летальний;
• Любешівський район – 32 випадки;
• Турійський район – 30 випадків;
• Любомльський район – 29 випадків;
• Рожищенський район – 17 випадків, в тому числі 1 летальний;
• Шацький район – 16 випадків;
• Локачинський район – 12 випадків.


За попередню добу надійшло 41 повідомлення про підозру на COVID-19.

В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією протестовано 12 114 осіб, в тому числі за останню добу – 282 особи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, Волинь, випадки, хвороба
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Ранок 23 червня: в Україні – 833 нових випадки коронавірусу, з них на Волині – 42
Сьогодні, 09:05
На Волині вводять більш жорсткий карантин
22 червень, 18:22
Закривають садочки, розважальні заклади та фітнес-центри: у місті на Волині посилюють карантин
22 червень, 17:40
У Любешівському районі на коронавірус хворіють працівники РДА та поліцейські
22 червень, 16:20
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Чому люди не вірять у коронавірус і чому через нього проклинають журналістів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Відпочинок за кордоном: як українцям правильно спланувати літню відпустку
Сьогодні, 10:51
Померла 37-річна онкохвора лучанка, яка сподівалась на порятунок в Німеччині
Сьогодні, 10:31
На Волині за добу на коронавірус захворіли 42 людини, двоє хворих померло
Сьогодні, 10:18
Польща відкрила залізничне сполучення із сусідніми країнами
Сьогодні, 10:10
У Луцьку на мосту – аварія. ФОТО
Сьогодні, 09:46
Схожі новини
55 нових випадків і 3 смерті: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 17 червня 55 нових випадків і 3 смерті: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 17 червня
17 червень, 09:48
Медики, працівники птахофабрики і водій «швидкої»: у кого на Волині за добу виявили COVID-19 Медики, працівники птахофабрики і водій «швидкої»: у кого на Волині за добу виявили COVID-19
12 червень, 13:27
Україна встановила антирекорд нових випадків COVID-19: за добу – 689 інфікованих, а на Волині – 52 Україна встановила антирекорд нових випадків COVID-19: за добу – 689 інфікованих, а на Волині – 52
11 червень, 09:47
34 нових випадків і одна смерть: ситуація з коронавірусом на Волині станом на ранок 9 червня 34 нових випадків і одна смерть: ситуація з коронавірусом на Волині станом на ранок 9 червня
09 червень, 09:58
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У селі на Волині під час конфлікту чоловікові проломили череп
Сьогодні, 11:18
 0
Де у Любешівському районі виявили нові випадки COVID-19
Сьогодні, 11:06
 0
«Я не політик, тому завжди тримаю слово», – депутат Волиньради Леонід Стефанович. ІНТЕРВ’Ю
Сьогодні, 10:55
 0
Відпочинок за кордоном: як українцям правильно спланувати літню відпустку
Сьогодні, 10:51
 0
Померла 37-річна онкохвора лучанка, яка сподівалась на порятунок в Німеччині
Сьогодні, 10:31
 0
Медіа
відео
1/8