На Волині за добу на коронавірус захворіли 42 людини, двоє хворих померло

42 нових випадки захворювання на COVID-19 зареєстрували на Волині за останню добу.Про це повідомляє Волинська ОДА.Нові випадки захворювання на коронавірус:Камінь-Каширський район – 9,Ківерцівський район – 8,м.Луцьк – 6, Луцький район – 1,Ковельський район – 5,Горохівський район – 5,Маневицький район – 4,Володимир - Волинський район – 1,Любомльський район – 1,Любешівський район – 1,Рожищенський район - 1.За останню добу одужало 2 особи. Два випадки хвороби завершилося летально (померли мешканець Ківерцівського району та мешканка Рожищенського району).Загалом станом на 23 червня в області зареєстровано 1894 випадки COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 553 особи. 54 випадки хвороби завершилось летально.За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:• м. Луцьк – 375 випадків, в т.ч. 10 летальних;• Луцький район – 141 випадок, в т.ч. 3 летальних;• Ковельський район – 293 випадки, в тому числі 9 летальних;• Ківерцівський район – 244 випадки, в т.ч. 7 летальних;• Володимир-Волинський район – 191 випадок, в т.ч. 3 летальних;• м. Нововолинськ – 101 випадок, в т.ч. 6 летальних;• Іваничівський район – 27 випадків;• Камінь-Каширський район – 118 випадків, в т.ч. 6 летальних;• Ратнівський район – 84 випадки, в т.ч. 2 летальних;• Маневицький район – 70 випадків, в тому числі 4 летальних;• Старовижівський район – 63 випадки, в т.ч. 2 летальних;• Горохівський район – 51 випадок, в тому числі 1 летальний;• Любешівський район – 32 випадки;• Турійський район – 30 випадків;• Любомльський район – 29 випадків;• Рожищенський район – 17 випадків, в тому числі 1 летальний;• Шацький район – 16 випадків;• Локачинський район – 12 випадків.За попередню добу надійшло 41 повідомлення про підозру на COVID-19.В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією протестовано 12 114 осіб, в тому числі за останню добу – 282 особи.