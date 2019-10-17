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Померла 37-річна онкохвора лучанка, яка сподівалась на порятунок в Німеччині

Померла 37-річна онкохвора лучанка, яка сподівалась на порятунок в Німеччині
Померла 37-річна лучанка, мама двох дітей Ірина Козак, яка до останнього подиху боролася із раком шийки матки 4-ї стадії, і вірила у порятунок в Німеччині.

Серце жінки перестало битися сьогодні, 23 червня, на світанку, - про це кореспонденту ІА Волинські Новини повідомила мама Ірини Лариса Козак.

«Немає вже нашої Ірочки. Останній тиждень перед смертю донька була у напівсвідомому стані, дуже мучилась від болю, бідненька. Коли Іринка відійшла, на її обличчю з’явилася ледь помітна посмішка. Не знаю, як це пережити… Ми дякуємо усім, хто допомагав, підтримував фінансово і морально», - плаче згорьована мати.

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Ірину поховають завтра, 24 червня, у рідному селі Одеради Луцького району. Там же сьогодні, 23 червня, відбудеться і прощання з нею.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким жінки.

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Теги: рак, смерть
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