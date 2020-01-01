Відпочинок за кордоном: як українцям правильно спланувати літню відпустку





Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, - передає



"Усе, що стосується в’їзду в інші країни, у тому числі країни Євросоюзу - відповідну інформацію розміщено на сайті МЗС. Вони достатньо детально виклали інформацію, які обмеження є на в’їзд громадян: і до Іспанії, і до Прибалтики, і до Греції, і за яких умов дозволено в’їзд українців", - сказав Степанов.



Він зазначив, що, наприклад, щоб поїхати до Іспанії, потрібен відповідний дозвіл на проживання у цій країні.



"Детальну інформацію МЗС моніторить, майже щодня вносить зміни, якщо такі з’являються", - резюмував очільник МОЗ.

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