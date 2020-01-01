Де у Любешівському районі виявили нові випадки COVID-19
Сьогодні, 11:06
Упродовж останньої доби в Любешівському районі офіційно зареєстрували один випадок захворювання на COVID-19 у жителя Любешева. Одужали – 10 осіб.
За попередню добу надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у 2 осіб – жителів села Ветли і Зарудчі, - йдеться на сайті Любешівської РДА.
Хворі перебувають в інфекційному відділенні Любешівської центральної районної лікарні.
Так, за весь період спостереження станом на 23 червня 2020 року коронавірусна інфекція виявлена у 32 жителів Любешівського району:
Любешів – 12(4 одужали)
Люб’язь - 8 (4 одужали)
Зарудче – 5 (4 одужали)
Деревок – 3 (2 одужали)
Залізниця - 1 (одужала)
Проходи – 1
Дольськ – 1.
Наразі очікують результатів аналізів відносно 17 осіб.
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За попередню добу надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у 2 осіб – жителів села Ветли і Зарудчі, - йдеться на сайті Любешівської РДА.
Хворі перебувають в інфекційному відділенні Любешівської центральної районної лікарні.
Так, за весь період спостереження станом на 23 червня 2020 року коронавірусна інфекція виявлена у 32 жителів Любешівського району:
Любешів – 12(4 одужали)
Люб’язь - 8 (4 одужали)
Зарудче – 5 (4 одужали)
Деревок – 3 (2 одужали)
Залізниця - 1 (одужала)
Проходи – 1
Дольськ – 1.
Наразі очікують результатів аналізів відносно 17 осіб.
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