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Де у Любешівському районі виявили нові випадки COVID-19

Де у Любешівському районі виявили нові випадки COVID-19
Упродовж останньої доби в Любешівському районі офіційно зареєстрували один випадок захворювання на COVID-19 у жителя Любешева. Одужали – 10 осіб.

За попередню добу надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у 2 осіб – жителів села Ветли і Зарудчі, - йдеться на сайті Любешівської РДА.

Хворі перебувають в інфекційному відділенні Любешівської центральної районної лікарні.

Так, за весь період спостереження станом на 23 червня 2020 року коронавірусна інфекція виявлена у 32 жителів Любешівського району:

Любешів – 12(4 одужали)

Люб’язь - 8 (4 одужали)

Зарудче – 5 (4 одужали)

Деревок – 3 (2 одужали)

Залізниця - 1 (одужала)

Проходи – 1

Дольськ – 1.

Наразі очікують результатів аналізів відносно 17 осіб.

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Теги: COVID-19, Любешів, коронавірус, стан
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