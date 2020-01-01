Де у Любешівському районі виявили нові випадки COVID-19





За попередню добу надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у 2 осіб – жителів села Ветли і Зарудчі, - йдеться на сайті Любешівської РДА.



Хворі перебувають в інфекційному відділенні Любешівської центральної районної лікарні.



Так, за весь період спостереження станом на 23 червня 2020 року коронавірусна інфекція виявлена у 32 жителів Любешівського району:



Любешів – 12(4 одужали)



Люб’язь - 8 (4 одужали)



Зарудче – 5 (4 одужали)



Деревок – 3 (2 одужали)



Залізниця - 1 (одужала)



Проходи – 1



Дольськ – 1.



Наразі очікують результатів аналізів відносно 17 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Упродовж останньої доби в Любешівському районі офіційно зареєстрували один випадок захворювання на COVID-19 у жителя Любешева. Одужали – 10 осіб.За попередню добу надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у 2 осіб – жителів села Ветли і Зарудчі, - йдеться на сайті Любешівської РДА.Хворі перебувають в інфекційному відділенні Любешівської центральної районної лікарні.Так, за весь період спостереження станом на 23 червня 2020 року коронавірусна інфекція виявлена у 32 жителів Любешівського району:Любешів – 12(4 одужали)Люб’язь - 8 (4 одужали)Зарудче – 5 (4 одужали)Деревок – 3 (2 одужали)Залізниця - 1 (одужала)Проходи – 1Дольськ – 1.Наразі очікують результатів аналізів відносно 17 осіб.

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