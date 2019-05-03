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У селі на Волині під час конфлікту чоловікові проломили череп

У селі на Волині під час конфлікту чоловікові проломили череп
В селі Федорівка Володимир-Волинського району 27-річному чоловікові біля магазину проломили череп.

Про це Кордон проінформували у міському відділі поліції.

Сталося це 21-го червня близько 19:00.

Зазначається, що невідомий під час словесного конфлікту спричинив один удар кулаком в область голови заявнику. Внаслідок цього чоловік впав на асфальт і отримав забій головного мозку та вдавлений перелом склепіння черепа.

Після надання медичної допомоги жителя Федорівки госпіталізували до Володимир-Волинського ТМО. Правоохоронці вже встановили особу нападника. Ним виявився 27-річний непрацюючий мешканець села Красностав Володимир-Волинського району.

Триває перевірка.

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Теги: конфлікт, бійка
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