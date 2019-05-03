У селі на Волині під час конфлікту чоловікові проломили череп





Про це



Сталося це 21-го червня близько 19:00.



Зазначається, що невідомий під час словесного конфлікту спричинив один удар кулаком в область голови заявнику. Внаслідок цього чоловік впав на асфальт і отримав забій головного мозку та вдавлений перелом склепіння черепа.



Після надання медичної допомоги жителя Федорівки госпіталізували до Володимир-Волинського ТМО. Правоохоронці вже встановили особу нападника. Ним виявився 27-річний непрацюючий мешканець села Красностав Володимир-Волинського району.



Триває перевірка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В селі Федорівка Володимир-Волинського району 27-річному чоловікові біля магазину проломили череп.Про це Кордон проінформували у міському відділі поліції.Сталося це 21-го червня близько 19:00.Зазначається, що невідомий під час словесного конфлікту спричинив один удар кулаком в область голови заявнику. Внаслідок цього чоловік впав на асфальт і отримав забій головного мозку та вдавлений перелом склепіння черепа.Після надання медичної допомоги жителя Федорівки госпіталізували до Володимир-Волинського ТМО. Правоохоронці вже встановили особу нападника. Ним виявився 27-річний непрацюючий мешканець села Красностав Володимир-Волинського району.Триває перевірка.

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