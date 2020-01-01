Двоє померлих через COVID-19 волинян – люди старшого віку з супутніми хворобами
Сьогодні, 11:35
Двоє померлих від ускладнень коронавірусу за останню добу на Волині – люди старшого віку та з супутніми хворобами.
Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр.
Зазначається, що померли мешканець Ківерцівського району, якому було 85 років та мешканка Рожищенського району, віком 71 рік. Обоє мали супутні захворювання.
Нагадаємо, що 22 червня стало відомо, що у Рожищі померла пацієнтка, яка була інфікована COVID-19.
За останню добу на Волині зареєстрували 42 нових випадки захворювання на COVID-19, з них 2 - у дітей та 10 - у медичних працівників. А загалом станом на 23 червня в області зареєстровано 1894 випадки COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 117 у дітей та 322 у медичних працівників. Одужало 553 особи, з них 39 дітей та 110 медичних працівники. 54 випадки хвороби завершилось летально, в тому числі померло 3 медичних працівники.
Вікова структура захворілих:
0-17 років — 117, (6%);
18-29 років — 201, (11%);
30-49 років — 657, (35%);
50-65 років – 623, (33 %);
65 і старше років 296, (15%).
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Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр.
Зазначається, що померли мешканець Ківерцівського району, якому було 85 років та мешканка Рожищенського району, віком 71 рік. Обоє мали супутні захворювання.
Нагадаємо, що 22 червня стало відомо, що у Рожищі померла пацієнтка, яка була інфікована COVID-19.
За останню добу на Волині зареєстрували 42 нових випадки захворювання на COVID-19, з них 2 - у дітей та 10 - у медичних працівників. А загалом станом на 23 червня в області зареєстровано 1894 випадки COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 117 у дітей та 322 у медичних працівників. Одужало 553 особи, з них 39 дітей та 110 медичних працівники. 54 випадки хвороби завершилось летально, в тому числі померло 3 медичних працівники.
Вікова структура захворілих:
0-17 років — 117, (6%);
18-29 років — 201, (11%);
30-49 років — 657, (35%);
50-65 років – 623, (33 %);
65 і старше років 296, (15%).
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