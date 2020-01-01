вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Двоє померлих через COVID-19 волинян – люди старшого віку з супутніми хворобами

Двоє померлих через COVID-19 волинян – люди старшого віку з супутніми хворобами
Двоє померлих від ускладнень коронавірусу за останню добу на Волині – люди старшого віку та з супутніми хворобами.

Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр.

Зазначається, що померли мешканець Ківерцівського району, якому було 85 років та мешканка Рожищенського району, віком 71 рік. Обоє мали супутні захворювання.

Нагадаємо, що 22 червня стало відомо, що у Рожищі померла пацієнтка, яка була інфікована COVID-19.

За останню добу на Волині зареєстрували 42 нових випадки захворювання на COVID-19, з них 2 - у дітей та 10 - у медичних працівників. А загалом станом на 23 червня в області зареєстровано 1894 випадки COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 117 у дітей та 322 у медичних працівників. Одужало 553 особи, з них 39 дітей та 110 медичних працівники. 54 випадки хвороби завершилось летально, в тому числі померло 3 медичних працівники.

Вікова структура захворілих:

0-17 років — 117, (6%);
18-29 років — 201, (11%);
30-49 років — 657, (35%);
50-65 років – 623, (33 %);
65 і старше років 296, (15%).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: смерть, коронавірус, волиняни, хворі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
У яких селах Камінь-Каширського району виявили нові випадки коронавірусної інфекції
Сьогодні, 12:40
На Волині за добу на коронавірус захворіли 42 людини, двоє хворих померло
Сьогодні, 10:18
Ранок 23 червня: в Україні – 833 нових випадки коронавірусу, з них на Волині – 42
Сьогодні, 09:05
На Волині вводять більш жорсткий карантин
22 червень, 18:22
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Чому люди не вірять у коронавірус і чому через нього проклинають журналістів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Рівненському спортсмену вночі спалили позашляховик. ФОТО
Сьогодні, 11:45
Місце затишку: як у Луцьку будують оселі у ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Сьогодні, 11:40
Двоє померлих через COVID-19 волинян – люди старшого віку з супутніми хворобами
Сьогодні, 11:35
У селі на Волині під час конфлікту чоловікові проломили череп
Сьогодні, 11:18
Де у Любешівському районі виявили нові випадки COVID-19
Сьогодні, 11:06
Схожі новини
У Рожищі померла інфікована коронавірусом жінка У Рожищі померла інфікована коронавірусом жінка
22 червень, 16:41
Працівники сільради, РДА та центру зайнятості: хто інфікувався коронавірусом у Ківерцівському районі Працівники сільради, РДА та центру зайнятості: хто інфікувався коронавірусом у Ківерцівському районі
22 червень, 13:30
Де у Любешівському районі зафіксували нові випадки COVID-19 станом на 20 червня Де у Любешівському районі зафіксували нові випадки COVID-19 станом на 20 червня
20 червень, 16:08
На коронавірус в Україні за добу захворіла 841 людина На коронавірус в Україні за добу захворіла 841 людина
20 червень, 10:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ТОП-6 вулиць Луцька, які засяяли новими кольорами завдяки бруківці «Le Bruk». ФОТО*
Сьогодні, 12:40
 0
У яких селах Камінь-Каширського району виявили нові випадки коронавірусної інфекції
Сьогодні, 12:40
 0
«Велодню бути»: у ТРЦ ПортCity розігрують 9 велосипедів*
Сьогодні, 12:19
 0
Волинянин перерахував гроші інтернет-шахраям за неіснуючий батут
Сьогодні, 12:00
 0
Рівненському спортсмену вночі спалили позашляховик. ФОТО
Сьогодні, 11:45
 0
Медіа
відео
1/8