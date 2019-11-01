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Рівненському спортсмену вночі спалили позашляховик. ФОТО

Рівненському спортсмену вночі спалили позашляховик. ФОТО
У Рівному на вулиці Ювілейній спалили автомобіль, який був припаркований на автостоянці.

Повідомлення до поліції надійшло від рятувальників сьогодні, 23 червня, о 00:15, пише сектор комунікації поліції у Рівненській області.

Слідчо-оперативна група встановила, що транспортний засіб BMW X5 належить 34-річному рівнянину, спортсмену. Охоронець автостоянки вчасно помітив вогонь, викликав пожежників та в результаті самотужки загасив пожежу. Відтак, вогонь пошкодив лише передню частину позашляховика.

Із місця події криміналісти вилучили фрагмент ганчірки та обгорілу пластмасову ємність із залишками паливно-мастильних матеріалів.

Поліцейські встановлюють осіб, причетних до злочину.

За фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу слідчі Рівненського відділу поліції розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України.

Рівненському спортсмену вночі спалили позашляховик. ФОТО
Рівненському спортсмену вночі спалили позашляховик. ФОТО
Рівненському спортсмену вночі спалили позашляховик. ФОТО




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Теги: Рівне, авто, підпал, спортсмен
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