Рівненському спортсмену вночі спалили позашляховик. ФОТО
Сьогодні, 11:45
У Рівному на вулиці Ювілейній спалили автомобіль, який був припаркований на автостоянці.
Повідомлення до поліції надійшло від рятувальників сьогодні, 23 червня, о 00:15, пише сектор комунікації поліції у Рівненській області.
Слідчо-оперативна група встановила, що транспортний засіб BMW X5 належить 34-річному рівнянину, спортсмену. Охоронець автостоянки вчасно помітив вогонь, викликав пожежників та в результаті самотужки загасив пожежу. Відтак, вогонь пошкодив лише передню частину позашляховика.
Із місця події криміналісти вилучили фрагмент ганчірки та обгорілу пластмасову ємність із залишками паливно-мастильних матеріалів.
Поліцейські встановлюють осіб, причетних до злочину.
За фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу слідчі Рівненського відділу поліції розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України.
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Повідомлення до поліції надійшло від рятувальників сьогодні, 23 червня, о 00:15, пише сектор комунікації поліції у Рівненській області.
Слідчо-оперативна група встановила, що транспортний засіб BMW X5 належить 34-річному рівнянину, спортсмену. Охоронець автостоянки вчасно помітив вогонь, викликав пожежників та в результаті самотужки загасив пожежу. Відтак, вогонь пошкодив лише передню частину позашляховика.
Із місця події криміналісти вилучили фрагмент ганчірки та обгорілу пластмасову ємність із залишками паливно-мастильних матеріалів.
Поліцейські встановлюють осіб, причетних до злочину.
За фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу слідчі Рівненського відділу поліції розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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