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Повалила на землю і наносила удари по голові: у Ковелі жінка побила рідну сестру

Повалила на землю і наносила удари по голові: у Ковелі жінка побила рідну сестру
Ковельчанку засудили за побиття рідної сестри.

Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду, - пише Конкурент.

Так, дві сестри, які перебувають у неприязних відносинах упродовж восьми останніх років через батьківський будинок, вирішили зустрітися біля залізничного вокзалу у Ковелі. Зустріч відбулася 2 лютого 2020 року.

Під час спілкування між жінками виник словесний конфлікт, під час якого обвинувачена схопила потерпілу руками та посунула її до тунелю станції. Потерпіла чинила опір, тому сестра повалила її на землю і нанесла удар кулаком в голову, коли вона намагалася піднятися. При цьому нападниця кричала, ображала та хватала іншу жінку за волосся.

Винуватість обвинуваченої доводять покази свідків та результати судово-медичної експертизи. Вона ж свою вину не визнала.

У підсумку, суд, зважаючи на те, що жінка є інвалідом 3-ої групи, призначив їй штраф у розмірі 510 гривень. Окрім цього, вона сплатить своїй сестрі 1000 гривень моральної шкоди (остання просила 10 тисяч) та 3000 гривень за правничу допомогу.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: сестри, побиття, Ковель
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