ТОП-6 вулиць Луцька, які змінилися завдяки бруківці «Le Bruk». ФОТО*





Цікаво, а яку саме бруківку використовували при ремонті та чим цікаві ці луцькі вулиці, яка у них історія створення,



Вулиця Пушкіна – старовинна «трилінка» та сучасна бруківка



Одну із наймолодших та й, певно, найменших вуличок Луцька – Пушкіна, можна назвати вулицею контрастів. Адже поряд із сучасними вивісками різноманітних закладів тут можна відчути дух початку минулого століття, із його вимощеними бруківкою вулицями, величезними вхідними дверима і старезними деревами.



Так, вулиця Пушкіна розташована у середмісті Луцька. Тихенька і непримітна, вулиця є бічною до іншої, досить жвавої прогулянкової вулиці Лесі Українки. ЇЇ заклали на землях колишнього землеміра Северина Добровольського на початку 1930-их років. Утім, тоді вона називалася у честь Сєраковського, який був офіцером російської армії і учасником польського січневого повстання 1863 року. Але вже невдовзі, у 1939 році, її перейменували у вулицю Пушкіна. Така назва зберіглася до сьогодні.



Так, фахівці компанії "Le Bruk", під час ремонту вулиці Пушкіна, зберегли та реконструювали бруківку «трилінку», також відому під назвою шашка Трилінського, демонтували старе покритя на пішохідних зонах, яке було непридатним для використання, і вклали нову бруківку.



«По проекту мала бути сіра бруківка Ля Брук, але, щоб зробити вулицю цікавішою, за наш рахунок поклали бруківку з колорміксу. Вона додала кольорів вулиці», — розповів директор заводу "Le Bruk" Сергій Стрихарчук.



«Ми демонтували і на місці реставрували «трилінку». Довели її до стану, аби вона щільно лягла одна до одної. На вулиці були ділянки, які не потребували перекладки «трилінки», і ми їх не торкалися», — каже Сергій Стрихарчук.



Бруківка Ля Брук – прямокутної форми чотирьох різних розмірів: 12х12, 18х12, 24х12, 30х12 сантиметрів. Її товщина – 4 сантиметри.



Така бруківка ідеально підходить для подвір’їв і пішохідних доріжок, але не для місць, де жвавий рух транспорту.





Степана Бандери – історична вулиця в обрамленні оригінальної бруківки



Вулиця Степана Бандери розташована у центрі Луцька та тягнеться від вулиці Винниченка до вулиці Шопена, історично об'єднала у собі декілька шляхів.



Її початок, як вулиці Банкова, виник у 1920-их роках у зв'язку з будівництвом Селянського банку. З утвердженням радянської влади на Волині у 1939 році вулицю перейменували на честь російського полководця Олександра Суворова. В роки війни вулиця отримала назву Нічна. Назву Суворова відновили у 1944 році. Ім'я голови Проводу ОУН Степана Бандери вулиця здобула у 2008 році. Відтоді майже на всіх будинках встановили таблички одного зразка з назвою вулиці. Однак колишня назва — Суворова досі іноді трапляється.



Так, наразі тротуарні доріжки цієї затишної вулиці прикрашає гарна, сучасна, практична бруківка Носталіт від "Le Bruk".



Бруківка Носталіт – оригінальної форми та хорошої міцності. Допоможе зробити унікальне подвір’я чи тротуарну доріжку. Призначена для мощення прибудинкової території чи доріжок у парках і скверах. Не піддається впливу часу та погодних умов, не нагрівається та не деформується.



Плитка є трьох розмірів: 9х12, 12х12 та 18х12. Усі ці розміри використовуються одночасно, чим створюють оригінальний візерунок. Її товщина – 4 сантиметри. Бруківка має нетипову форму: знизу – прямокутна, а вгорі – овальна зі «зрізаними» краями. Кольорова гама: сіра, червона, чорна, червона, біла, оливкова, жовта.





Лесі Українки – етнічні мотиви у стилі «вишиванка»



Вулиця Лесі Українки в Луцьку – одна з головних вулиць міста, пішохідна. Простягається від Театрального майдану до майдану Братський Міст. Її довжина – 730 м. У часи середньовіччя тут починалася територія Луцька. У ХІV ст. це місце мало назву Помостичі, тут розташовувався північний оборонний вал. З 1991 р. носить ім’я Лесі Українки.



Тепер вулиця Лесі Українки викладена плиткою Цеглина від "Le Bruk". Для «вишитого» орнаменту тут використали сіру та червону бруківку.



Саме ця бруківка покликала до життя новий тренд у вимощенні громадських площ українських міст — так звану «вишиванку». Особливо популярні червоний і чорний кольори у своєму поєднанні створюють ефект святковості і додають фарб у сірість міського благоустрою.



«Ця бруківка є універсальною, її можна використовувати і для великих площ – вулиць, тротуарів, скверів, а також і для подвір’я біля приватних будинків», – розповідає начальник виробництва Le Bruk Ігор Констанкевич.



Вона зручна для пішоходів, адже має маленькі шви, в яких не застряють найтонші підбори. Також це мощення витримує прибиральну техніку.



Товщина плитки – 6 сантиметрів і вона витримує навантаження легкового транспорту.



На усю бруківку "Le Bruk" надається гарантія на п’ять років.



Проспект Волі – стильна бруківка радує мешканців дворів



Проспект Волі — центральний проспект Луцька, який починається на центральному Театральному майдані і тягнеться до Київського майдану. Напрямок, вздовж якого пролягає теперішній проспект Волі, здавна був основною дорогою на схід від Луцька. Однак зважаючи на особливості територіального розвитку міста, вулицею ця дорога стала не скоро.



Тут був утворений майдан «площа Леніна». Аналогічно й вулиця стала носити ім'я Леніна. У 1991 вулицю Леніна перейменували на проспект Волі — назву, яка увібрала в себе два символи: свободу і давній топонім району Вульки.



У 2019 році у Луцьку на проспекті Волі, 8 та 8а капітально відремонтували двори.



Територія була повністю викладена бруківкою ДУО від "Le Bruk", встановлено сучасне освітлення, здійснено всі види робіт, попередньо узгоджені з місцевими мешканцями.



Бруківка Дуо – нова форма від торгової марки "Le Bruk".



Кольорова палітра: чорний, білий, зелений, червоний, жовтий, оливковий, сірий



Складається з двох прямокутників різних розмірів: 16х16 і 16х24 сантиметри. Її товщина – 6 сантиметрів.



Ця бруківка підходить і для пішохідних зон, і для транспортних. Наприклад, для парковок та доріг, де часто їздитимуть автомобілі.





Проспект Перемоги – сучасна бруківка там, де колись марширували гусари



Проспект Перемоги у Луцьку має цікаву історію створення. Наприкінці ХІХ століття для розміщення військових там будували казарми.



У 1950 році на території сучасного проспекту, який тоді називали вулицею Льотичною, урочисто відкрили обласну виставку досягнень народного господарства. Перед головним павільйон стояв пам’ятник Леніну. 16 січня 1954 року вулицю Льотничу назвали на честь Артема (псевдонім радянського партійного діяча Федора Сергеєва). Після проголошення незалежності України вулиця Артема стала проспектом Перемоги.



У 2019 році на проспекті Перемоги, 21 капітально відремонтували прибудинкову територію. Так, на тротуарах поклали бруківку Котушку від "Le Bruk", асфальт на проїжджій частині, встановили освітлення, дитячий майданчик, облаштували парковки для автомобілів тощо.



Бруківка Котушка - тротуарна плитка, купуючи яку, ви, перш за все, отримуєте якісний матеріал.



Котушка має високу морозостійкість, не стирається протягом експлуатації, а також слабо поглинає вологу. Вона міцно з’єднується між собою, тому добре витримує велику вагу та постійні навантаження. Підходить для використання на дорожній площадці, автостоянці, АЗС чи навіть на території промислового підприємства, де постійно їздять вантажівки.





Градний Узвіз – сучасний сквер із особливою еко-бруківкою



Одна із найстаріших вулиць центру Луцька – Градний Узвіз – хоч і знаходиться у серці Луцька, проте малолюдна. Історія вулиці бере свій початок із 19 століття. Тоді тут була Градна гора з цвинтарем. Звідси, до речі, і сучасна назва узвозу. За часів Радянського Союзу вулиця мала назву Плеханова. Своєрідна «захованість» Градного Узвозу у серці міста додає йому нетипового для центру затишку, спокою та компактності.



У 2019 році на цій вулиці, біля кафе Benedict, облаштовули новий сквер. Це був спільний проект Будівельної компанії «Інвестор», кафе Benedict, Луцької міської ради і дизайнера Левка Давидюка.



Працівники підприємства «БетонБрукСервіс» поклали до 600 квадратів особливої еко-бруківки. Власне, це тверде покриття, яке збоку схоже на газон, тому що поміж бруківкою сіють траву.



Також тут використали модель Піксель, яка ідеально підходить для пішохідних ділянок площ та вулиць, бо вона безшовна і навіть власниці взуття на високих та тонких підборах можуть сміливо на неї ступати і не боятися перечепитися. Ця модель бруківки дуже зручна для батьків з візочками та людей з інвалідністю, які, приміром, пересуваються на візочках.





Детальніше про усі види бруківки на сайті компанії.

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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лесі Українки, Крилова, Пушкіна, Гулака-Артемовського, Степана Бандери, Кривий Вал, Перемоги, Волі – бруківка від "Le Bruk" прикрасила чимало вулиць, проспектів, скверів у Луцьку.Цікаво, а яку саме бруківку використовували при ремонті та чим цікаві ці луцькі вулиці, яка у них історія створення, пише "Т1".Одну із наймолодших та й, певно, найменших вуличок Луцька – Пушкіна, можна назвати вулицею контрастів. Адже поряд із сучасними вивісками різноманітних закладів тут можна відчути дух початку минулого століття, із його вимощеними бруківкою вулицями, величезними вхідними дверима і старезними деревами.Так, вулиця Пушкіна розташована у середмісті Луцька. Тихенька і непримітна, вулиця є бічною до іншої, досить жвавої прогулянкової вулиці Лесі Українки. ЇЇ заклали на землях колишнього землеміра Северина Добровольського на початку 1930-их років. Утім, тоді вона називалася у честь Сєраковського, який був офіцером російської армії і учасником польського січневого повстання 1863 року. Але вже невдовзі, у 1939 році, її перейменували у вулицю Пушкіна. Така назва зберіглася до сьогодні.Так, фахівці компанії "Le Bruk", під час ремонту вулиці Пушкіна, зберегли та реконструювали бруківку «трилінку», також відому під назвою шашка Трилінського, демонтували старе покритя на пішохідних зонах, яке було непридатним для використання, і вклали нову бруківку.«По проекту мала бути сіра бруківка Ля Брук, але, щоб зробити вулицю цікавішою, за наш рахунок поклали бруківку з колорміксу. Вона додала кольорів вулиці», — розповів директор заводу "Le Bruk"«Ми демонтували і на місці реставрували «трилінку». Довели її до стану, аби вона щільно лягла одна до одної. На вулиці були ділянки, які не потребували перекладки «трилінки», і ми їх не торкалися», — каже Сергій Стрихарчук.Бруківка Ля Брук – прямокутної форми чотирьох різних розмірів: 12х12, 18х12, 24х12, 30х12 сантиметрів. Її товщина – 4 сантиметри.Така бруківка ідеально підходить для подвір’їв і пішохідних доріжок, але не для місць, де жвавий рух транспорту.Вулиця Степана Бандери розташована у центрі Луцька та тягнеться від вулиці Винниченка до вулиці Шопена, історично об'єднала у собі декілька шляхів.Її початок, як вулиці Банкова, виник у 1920-их роках у зв'язку з будівництвом Селянського банку. З утвердженням радянської влади на Волині у 1939 році вулицю перейменували на честь російського полководця Олександра Суворова. В роки війни вулиця отримала назву Нічна. Назву Суворова відновили у 1944 році. Ім'я голови Проводу ОУН Степана Бандери вулиця здобула у 2008 році. Відтоді майже на всіх будинках встановили таблички одного зразка з назвою вулиці. Однак колишня назва — Суворова досі іноді трапляється.Так, наразі тротуарні доріжки цієї затишної вулиці прикрашає гарна, сучасна, практична бруківка Носталіт від "Le Bruk".Бруківка Носталіт – оригінальної форми та хорошої міцності. Допоможе зробити унікальне подвір’я чи тротуарну доріжку. Призначена для мощення прибудинкової території чи доріжок у парках і скверах. Не піддається впливу часу та погодних умов, не нагрівається та не деформується.Плитка є трьох розмірів: 9х12, 12х12 та 18х12. Усі ці розміри використовуються одночасно, чим створюють оригінальний візерунок. Її товщина – 4 сантиметри. Бруківка має нетипову форму: знизу – прямокутна, а вгорі – овальна зі «зрізаними» краями. Кольорова гама: сіра, червона, чорна, червона, біла, оливкова, жовта.Вулиця Лесі Українки в Луцьку – одна з головних вулиць міста, пішохідна. Простягається від Театрального майдану до майдану Братський Міст. Її довжина – 730 м. У часи середньовіччя тут починалася територія Луцька. У ХІV ст. це місце мало назву Помостичі, тут розташовувався північний оборонний вал. З 1991 р. носить ім’я Лесі Українки.Тепер вулиця Лесі Українки викладена плиткою Цеглина від "Le Bruk". Для «вишитого» орнаменту тут використали сіру та червону бруківку.Саме ця бруківка покликала до життя новий тренд у вимощенні громадських площ українських міст — так звану «вишиванку». Особливо популярні червоний і чорний кольори у своєму поєднанні створюють ефект святковості і додають фарб у сірість міського благоустрою.«Ця бруківка є універсальною, її можна використовувати і для великих площ – вулиць, тротуарів, скверів, а також і для подвір’я біля приватних будинків», – розповідає начальник виробництва Le Bruk Ігор Констанкевич.Вона зручна для пішоходів, адже має маленькі шви, в яких не застряють найтонші підбори. Також це мощення витримує прибиральну техніку.Товщина плитки – 6 сантиметрів і вона витримує навантаження легкового транспорту.На усю бруківку "Le Bruk" надається гарантія на п’ять років.Проспект Волі — центральний проспект Луцька, який починається на центральному Театральному майдані і тягнеться до Київського майдану. Напрямок, вздовж якого пролягає теперішній проспект Волі, здавна був основною дорогою на схід від Луцька. Однак зважаючи на особливості територіального розвитку міста, вулицею ця дорога стала не скоро.Тут був утворений майдан «площа Леніна». Аналогічно й вулиця стала носити ім'я Леніна. У 1991 вулицю Леніна перейменували на проспект Волі — назву, яка увібрала в себе два символи: свободу і давній топонім району Вульки.У 2019 році у Луцьку на проспекті Волі, 8 та 8а капітально відремонтували двори.Територія була повністю викладена бруківкою ДУО від "Le Bruk", встановлено сучасне освітлення, здійснено всі види робіт, попередньо узгоджені з місцевими мешканцями.Бруківка Дуо – нова форма від торгової марки "Le Bruk".Кольорова палітра: чорний, білий, зелений, червоний, жовтий, оливковий, сірийСкладається з двох прямокутників різних розмірів: 16х16 і 16х24 сантиметри. Її товщина – 6 сантиметрів.Ця бруківка підходить і для пішохідних зон, і для транспортних. Наприклад, для парковок та доріг, де часто їздитимуть автомобілі.Проспект Перемоги у Луцьку має цікаву історію створення. Наприкінці ХІХ століття для розміщення військових там будували казарми.У 1950 році на території сучасного проспекту, який тоді називали вулицею Льотичною, урочисто відкрили обласну виставку досягнень народного господарства. Перед головним павільйон стояв пам’ятник Леніну. 16 січня 1954 року вулицю Льотничу назвали на честь Артема (псевдонім радянського партійного діяча Федора Сергеєва). Після проголошення незалежності України вулиця Артема стала проспектом Перемоги.У 2019 році на проспекті Перемоги, 21 капітально відремонтували прибудинкову територію. Так, на тротуарах поклали бруківку Котушку від "Le Bruk", асфальт на проїжджій частині, встановили освітлення, дитячий майданчик, облаштували парковки для автомобілів тощо.Бруківка Котушка - тротуарна плитка, купуючи яку, ви, перш за все, отримуєте якісний матеріал.Котушка має високу морозостійкість, не стирається протягом експлуатації, а також слабо поглинає вологу. Вона міцно з’єднується між собою, тому добре витримує велику вагу та постійні навантаження. Підходить для використання на дорожній площадці, автостоянці, АЗС чи навіть на території промислового підприємства, де постійно їздять вантажівки.Одна із найстаріших вулиць центру Луцька – Градний Узвіз – хоч і знаходиться у серці Луцька, проте малолюдна. Історія вулиці бере свій початок із 19 століття. Тоді тут була Градна гора з цвинтарем. Звідси, до речі, і сучасна назва узвозу. За часів Радянського Союзу вулиця мала назву Плеханова. Своєрідна «захованість» Градного Узвозу у серці міста додає йому нетипового для центру затишку, спокою та компактності.У 2019 році на цій вулиці, біля кафе Benedict, облаштовули новий сквер. Це був спільний проект Будівельної компанії «Інвестор», кафе Benedict, Луцької міської ради і дизайнера Левка Давидюка.Працівники підприємства «БетонБрукСервіс» поклали до 600 квадратів особливої еко-бруківки. Власне, це тверде покриття, яке збоку схоже на газон, тому що поміж бруківкою сіють траву.Також тут використали модель Піксель, яка ідеально підходить для пішохідних ділянок площ та вулиць, бо вона безшовна і навіть власниці взуття на високих та тонких підборах можуть сміливо на неї ступати і не боятися перечепитися. Ця модель бруківки дуже зручна для батьків з візочками та людей з інвалідністю, які, приміром, пересуваються на візочках.

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