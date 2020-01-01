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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У яких селах Камінь-Каширського району виявили нові випадки коронавірусної інфекції

У яких селах Камінь-Каширського району виявили нові випадки коронавірусної інфекції
Упродовж останньої доби в Камінь-Каширському районі зареєстрували 9 нових випадків коронавірусної інфекції.

Особи, що захворіли, – мешканці міста Камінь-Каширський (3 випадки), населених пунктів Раків Ліс (4 випадки), Грудки, Брониця – по 1 випадку, - йдеться на сайті Камінь-Каширської РДА.

За весь період спостереження COVID-19 виявили у 118 жителів Камінь-Каширщини. Одужало 40 осіб.

Нагадаємо, що станом на 23 червня в області зафіксували 1894 випадки коронавірусної інфекції, які підтверджені лабораторно методом ПЛР.

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Теги: коронавірус, Камінь-Каширський, випадки, хвороба
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