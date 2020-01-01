У яких селах Камінь-Каширського району виявили нові випадки коронавірусної інфекції
Сьогодні, 12:45
Упродовж останньої доби в Камінь-Каширському районі зареєстрували 9 нових випадків коронавірусної інфекції.
Особи, що захворіли, – мешканці міста Камінь-Каширський (3 випадки), населених пунктів Раків Ліс (4 випадки), Грудки, Брониця – по 1 випадку, - йдеться на сайті Камінь-Каширської РДА.
За весь період спостереження COVID-19 виявили у 118 жителів Камінь-Каширщини. Одужало 40 осіб.
Нагадаємо, що станом на 23 червня в області зафіксували 1894 випадки коронавірусної інфекції, які підтверджені лабораторно методом ПЛР.
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Особи, що захворіли, – мешканці міста Камінь-Каширський (3 випадки), населених пунктів Раків Ліс (4 випадки), Грудки, Брониця – по 1 випадку, - йдеться на сайті Камінь-Каширської РДА.
За весь період спостереження COVID-19 виявили у 118 жителів Камінь-Каширщини. Одужало 40 осіб.
Нагадаємо, що станом на 23 червня в області зафіксували 1894 випадки коронавірусної інфекції, які підтверджені лабораторно методом ПЛР.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Двоє померлих через COVID-19 волинян – люди старшого віку з супутніми хворобами
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