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На Львівщині зіткнулися 5 автівок: волинянка загинула на місці. ФОТО

На Львівщині зіткнулися 5 автівок: волинянка загинула на місці. ФОТО
На автодорозі «Київ-Чоп» у селі Тухолька Сколівського району зіткнулися 5 автомобілів. Внаслідок ДТП загинула мешканка Волині.

Аварія сталася сьогодні, 23 червня, близько 9 години, інформує сектор комунікації поліції у Львівській області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «ВАЗ-2105», 39-річний мешканець Волині, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою Renault Magnum, за кермом якого знаходився 46-річний житель Одеської області. Від удару легковик відкинуло, і сталося зіткнення ще з трьома автомобілями - MAN, Mercedes та Skoda Rapid, які рухались у попутному напрямку.

Внаслідок ДТП на місці події загинула 37-річна жителька Волинської області, пасажирка «Жигулів». Водія цього ж автомобіля з тілесними ушкодженнями доставлено у лікарню.

Невдовзі співробітники відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління поліції Львівщини повідомлять водію «Жигулів» про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до восьми років позбавлення волі без права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого.

Досудове розслідування триває.

На Львівщині зіткнулися 5 автівок: волинянка загинула на місці. ФОТО
На Львівщині зіткнулися 5 автівок: волинянка загинула на місці. ФОТО


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Теги: Львівщина, аварія, волинянка
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