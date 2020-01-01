На Львівщині зіткнулися 5 автівок: волинянка загинула на місці. ФОТО





Аварія сталася сьогодні, 23 червня, близько 9 години,



Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «ВАЗ-2105», 39-річний мешканець Волині, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою Renault Magnum, за кермом якого знаходився 46-річний житель Одеської області. Від удару легковик відкинуло, і сталося зіткнення ще з трьома автомобілями - MAN, Mercedes та Skoda Rapid, які рухались у попутному напрямку.



Внаслідок ДТП на місці події загинула 37-річна жителька Волинської області, пасажирка «Жигулів». Водія цього ж автомобіля з тілесними ушкодженнями доставлено у лікарню.



Невдовзі співробітники відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління поліції Львівщини повідомлять водію «Жигулів» про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до восьми років позбавлення волі без права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого.



Досудове розслідування триває.







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