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Почесний житель Шацька відзначив 96-річчя

Почесний житель Шацька відзначив 96-річчя
Почесного жителя Шацька привітали з днем народження.

Сьогодні, 23 червня, виповнилося 96 років жителю селища Шацьк, військовому льотчику, полковнику у відставці, відміннику освіти, людині з активною життєвою позицією Костянтину Петровичу Чеснокову, - інформують у пресслужбі Шацької райдержадміністрації.

Зазначається, що Костянтин Петрович нагороджений орденами «За мужність» ІІ і ІІІ ступенів, його ім’я вписане в книгу «Національні лідери України». Багато років свого життя він віддав педагогічній роботі та громадській діяльності на посаді голови районної ради ветеранів.

В цей день іменинника привітали заступник голови Шацької райдержадміністрації Володимир Самусєв, голова Шацької районної ради Сергій Карпук.

Почесному жителю Шацька вручили подарунки і квіти.
Почесний житель Шацька відзначив 96-річчя
Почесний житель Шацька відзначив 96-річчя
Почесний житель Шацька відзначив 96-річчя

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Теги: Почесний житель, Шацьк, день народження
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