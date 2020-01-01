Почесний житель Шацька відзначив 96-річчя
Сьогодні, 13:39
Почесного жителя Шацька привітали з днем народження.
Сьогодні, 23 червня, виповнилося 96 років жителю селища Шацьк, військовому льотчику, полковнику у відставці, відміннику освіти, людині з активною життєвою позицією Костянтину Петровичу Чеснокову, - інформують у пресслужбі Шацької райдержадміністрації.
Зазначається, що Костянтин Петрович нагороджений орденами «За мужність» ІІ і ІІІ ступенів, його ім’я вписане в книгу «Національні лідери України». Багато років свого життя він віддав педагогічній роботі та громадській діяльності на посаді голови районної ради ветеранів.
В цей день іменинника привітали заступник голови Шацької райдержадміністрації Володимир Самусєв, голова Шацької районної ради Сергій Карпук.
Почесному жителю Шацька вручили подарунки і квіти.
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Сьогодні, 23 червня, виповнилося 96 років жителю селища Шацьк, військовому льотчику, полковнику у відставці, відміннику освіти, людині з активною життєвою позицією Костянтину Петровичу Чеснокову, - інформують у пресслужбі Шацької райдержадміністрації.
Зазначається, що Костянтин Петрович нагороджений орденами «За мужність» ІІ і ІІІ ступенів, його ім’я вписане в книгу «Національні лідери України». Багато років свого життя він віддав педагогічній роботі та громадській діяльності на посаді голови районної ради ветеранів.
В цей день іменинника привітали заступник голови Шацької райдержадміністрації Володимир Самусєв, голова Шацької районної ради Сергій Карпук.
Почесному жителю Шацька вручили подарунки і квіти.
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