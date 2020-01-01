Почесний житель Шацька відзначив 96-річчя

Почесного жителя Шацька привітали з днем народження.Сьогодні, 23 червня, виповнилося 96 років жителю селища Шацьк, військовому льотчику, полковнику у відставці, відміннику освіти, людині з активною життєвою позицією, - інформують у пресслужбі Шацької райдержадміністрації.Зазначається, що Костянтин Петрович нагороджений орденами «За мужність» ІІ і ІІІ ступенів, його ім’я вписане в книгу «Національні лідери України». Багато років свого життя він віддав педагогічній роботі та громадській діяльності на посаді голови районної ради ветеранів.В цей день іменинника привітали заступник голови Шацької райдержадміністрації, голова Шацької районної радиПочесному жителю Шацька вручили подарунки і квіти.