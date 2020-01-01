Українець у Польщі викрав у жінки чималу суму грошей та закопав їх під кущем





Як пoвідoмляє



Молодий чоловік вкрав 1 100 доларів із сумки українки, коли вона залишила її без нагляду у своєму ж помешканні.



Винуватця крадіжки шукали кілька днів, а коли ж затримали, то знайшли в нього 400 доларів. Як виявилося потім, інші 700 він закопав під кущами на присадибній ділянці.



Під час надання показів молодий українець зізнався у скоєному злочині. Вкрадені ним долари повернули власниці. Затриманому ж загрожує навіть до 5 років в'язниці.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 21-річний громадянин України був затриманий поліцією в селі Чернєєв Седлецького повіту (Мазовецьке воєводство).Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт місцевої поліції.Молодий чоловік вкрав 1 100 доларів із сумки українки, коли вона залишила її без нагляду у своєму ж помешканні.Винуватця крадіжки шукали кілька днів, а коли ж затримали, то знайшли в нього 400 доларів. Як виявилося потім, інші 700 він закопав під кущами на присадибній ділянці.Під час надання показів молодий українець зізнався у скоєному злочині. Вкрадені ним долари повернули власниці. Затриманому ж загрожує навіть до 5 років в'язниці.

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