Українець у Польщі викрав у жінки чималу суму грошей та закопав їх під кущем
Сьогодні, 13:45
21-річний громадянин України був затриманий поліцією в селі Чернєєв Седлецького повіту (Мазовецьке воєводство).
Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт місцевої поліції.
Молодий чоловік вкрав 1 100 доларів із сумки українки, коли вона залишила її без нагляду у своєму ж помешканні.
Винуватця крадіжки шукали кілька днів, а коли ж затримали, то знайшли в нього 400 доларів. Як виявилося потім, інші 700 він закопав під кущами на присадибній ділянці.
Під час надання показів молодий українець зізнався у скоєному злочині. Вкрадені ним долари повернули власниці. Затриманому ж загрожує навіть до 5 років в'язниці.
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Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт місцевої поліції.
Молодий чоловік вкрав 1 100 доларів із сумки українки, коли вона залишила її без нагляду у своєму ж помешканні.
Винуватця крадіжки шукали кілька днів, а коли ж затримали, то знайшли в нього 400 доларів. Як виявилося потім, інші 700 він закопав під кущами на присадибній ділянці.
Під час надання показів молодий українець зізнався у скоєному злочині. Вкрадені ним долари повернули власниці. Затриманому ж загрожує навіть до 5 років в'язниці.
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