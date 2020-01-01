В Україні пенсії призначатимуться автоматично: що для цього потрібно
Сьогодні, 20:15
Пенсійний фонд України розробив та впровадив в дослідну експлуатацію нову сервісну послугу – автоматичне призначення пенсії.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.
Зазначається, що послуга надаватиметься засобами вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП) та дозволятиме призначати пенсії автоматично при досягненні пенсійного віку з урахуванням всіх наявних у пенсійному фонді даних, завчасно поданих майбутніми пенсіонерами.
Для цього необхідно:
- заповнити атрибути анкети-заяви;
- додати скановані копії документів;
- підписати анкету-заяву КЕП та надіслати її до територіального органу Пенсійного фонду.
З початку роботи сервісу автоматичного призначення пенсії анкети-заяви подали 356 майбутніх пенсіонерів.
Найближчим часом послуга буде доступна і користувачам вебпорталу Пенсійного фонду, які не мають КЕП. Вони зможуть надавати всі необхідні документи, авторизувавшись з використанням банківської ідентифікації (BankID).
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Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.
Зазначається, що послуга надаватиметься засобами вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП) та дозволятиме призначати пенсії автоматично при досягненні пенсійного віку з урахуванням всіх наявних у пенсійному фонді даних, завчасно поданих майбутніми пенсіонерами.
Для цього необхідно:
- заповнити атрибути анкети-заяви;
- додати скановані копії документів;
- підписати анкету-заяву КЕП та надіслати її до територіального органу Пенсійного фонду.
З початку роботи сервісу автоматичного призначення пенсії анкети-заяви подали 356 майбутніх пенсіонерів.
Найближчим часом послуга буде доступна і користувачам вебпорталу Пенсійного фонду, які не мають КЕП. Вони зможуть надавати всі необхідні документи, авторизувавшись з використанням банківської ідентифікації (BankID).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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