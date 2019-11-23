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У другій половині тижня спека почне повертатися, – синоптик

У другій половині тижня спека почне повертатися, – синоптик
Погода в Україні у середу, 24 червня, стане прохолоднішою – спека трохи послабне. Але вже у другій половині тижня тепла погода почне повертатися.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у facebook.

За її словами, упродовж дня температура повітря знизиться до +23 +27 градусів. На Заході буде +20+25 градусів, а Півдні та південному схолі +26+30.

Крім того, в Україні вируватиме перенасичена вологою повітряна маса – дощі з грозами ймовірні у більшості областей, крім Сумської, Харківської та Луганської.

Складною залишиться ситуація на річках Прикарпаття та Буковини - там тривалі дощі зумовлюють серйозні підйоми рівнів води, руйнування мостів, доріг, селі й підтоплення господарств.

Синоптик зауважила, що у другій половині тижня спека почне повертатися.

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Теги: синоптик, прогноз, погода, Наталка Діденко
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