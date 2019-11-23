У другій половині тижня спека почне повертатися, – синоптик

Погода в Україні у середу, 24 червня, стане прохолоднішою – спека трохи послабне. Але вже у другій половині тижня тепла погода почне повертатися.Про це повідомила синоптику facebook.За її словами, упродовж дня температура повітря знизиться до +23 +27 градусів. На Заході буде +20+25 градусів, а Півдні та південному схолі +26+30.Крім того, в Україні вируватиме перенасичена вологою повітряна маса – дощі з грозами ймовірні у більшості областей, крім Сумської, Харківської та Луганської.Складною залишиться ситуація на річках Прикарпаття та Буковини - там тривалі дощі зумовлюють серйозні підйоми рівнів води, руйнування мостів, доріг, селі й підтоплення господарств.Синоптик зауважила, що у другій половині тижня спека почне повертатися.