У Луцьку представили склад і плани волинської «ЗЕкоманди»*





Представлення відбулося сьогодні, 23 червня, на тересі кафе з символічної назвою «Green Cafe».



Так, волинську «ЗЕ команду» очолюватиме народний депутат України ІХ скликання, член Комітету Верховної ради з питань антикорупційної політики, співзасновник організації «Волинський актив молоді», член громадської ради при Луцькому міському голові Валерій Стернійчук. Куратором Волинського обласного осередку партії став Андрій Задорожний, членами ради партійної організації – Ігор Лісовський, Олександр Сачук та Ігор Чернюх, який на зустріч приїхати не зміг.







Нагадаємо, що керівників обласних осередків у дев’яти регіонах країни, серед яких і Волинь, у партії «Слуга народу»



Сьогодні ж, 23 червня, відбулося безпосереднє знайомство із командою, під час якого окреслили подальші плани роботи на Волині.







Девіз «зробимо їх разом – ніхто не відміняв»



«Дуже приємно, що саме Валерій Стернійчук очолюватиме партію на Волині, адже ще тоді, під час президентських виборів, ми називали його ЗЕобличчям команди», – першою сказала заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук.







На зустрічі цього разу розмовляли здебільшого про виборчий кодекс, майбутні вибори до місцевих рад, які мають відбутися 25 жовтня. Відразу зазначили, що партія планує висувати кандидатів у всі без виключення ради Волині з урахуванням змін децентралізації. До слова, цей процес парламентарі націлені довести до логічного завершення якомога швидше.







Щодо потенційних кандидатів, в центральному офісі партії націлюють, що вона повинна привести до влади чесних, порядних і професійних людей, незалежно від віку чи досвіду партійної роботи, а головною вимогою до них буде відсутність корупційного шлейфу та професійність у тій галузі, яку представлятимуть. Імена персон, які змагатимуться за крісла очільників волинських громад, поки не оприлюднюють, однак до початку серпня обіцяють завершити процес формування списків.



«Слуга народу» не боїться сильного місцевого самоврядування. Важливо не лише довести децентралізацію до адміністративно-територіальної раціональності, а ще – обрати в місцеві ради достойних людей, які почнуть наводити порядок у своїх громадах», – стверджує Валерій Стернійчук.







Зазначили, що команда Володимира Зеленського – партія із ідеологією українського центризму, яка передбачає об’єднання різних груп населення і постійний пошук компромісу, тож прийняли рішення поки не чіпати теми, що роз’єднують українців за політичними, етнічними чи мовними ознаками. Натомість «ЗЕкоманда» робитиме акцент на підтримці економіки та розбудові країни. Євгенія Кравчук згадала про національну програму «Велике будівництво», яку ініціював уряд та президент України Володимир Зеленський ще на початку року. Щодо Волині, то у 2020 році увагу концентрують на зведенні семи шкіл, трьох дитсадків, двох шкільних спортзалів, семи приймальних відділень лікарень та оновленнні 82-х кілометрів місцевих доріг та 156-ти кілометрів доріг державного значення.



Депутатка також анонсувала, що вже у цей четвер, 25 червня, Волинь відвідає голова Державного агентства автомобільних доріг Олександр Кубраков та розповість більш детально про питання оновлення автошляхів.







Валерій Стернійчук також зазначив, що зовсім скоро у Луцьку планують відкрити партійний офіс, знаходитися він буде на вулиці Набережній. У тому ж приміщенні працюватиме і громадська приймальня Валерія Стернійчука.



«Я вважаю, що це розширить можливості конструктивного діалогу і спільних рішень», – каже Валерій Стернійчук. Додав, що після завершення процесу децентралізації та початку роботи офісу в Луцьку такі ж планують відкривати і у нових районах області, серед яких Ковельський, Володимир-Волинський та Камінь-Каширський.



Після знайомства із волинськими «слугами народу» журналістам дали можливість поставити спікерам запитання. Публікуємо деякі із них з відповідями:







– Щодо децентралізації, раніше на ній постійно наголошували, однак зараз окремі громади, як відомо, мітингують під Луцьком та облдержадміністрацією і висловлюють незгоду із рішеннями Кабміну щодо того поділу, який зараз є. Власне, чи не збирається «Слуга народу» призупинити цей процес, чи будете ви продовжувати децентралізацію?



Відповів Валерій Стернійчук: «Як безпосередній учасник цього процесу, я вже наголошував, що реформа децентралізації для нас – надважлива. Тут наша монобільшість навпаки показала свою сміливість, адже така реформа в країнах Європи відбулася ще у 90-х роках. Наші попередники, я впевнений, певно не мали такої сміливості, можливо, думали, що це якимось чином повпливає на їхні рейтинги, а, можливо, боялися, що люди оббиватимуть пороги Адміністрації президента на той час. Ні, я вважаю, що реформа децентралізації – сміливе і правильне рішення». Додав, що саме Волинську область пропрацювали у цьому плані дуже якісно, а якщо на етапі розробки виникали якісь невдоволення, то із представниками ОТГ, Асоціації міст та іншими громадськими об’єднаннями проводили зустрічі і намагалися врахувати та почути усі зауваження і побажання, аби у результаті вибудувати конструктив.



«Ми також називаємо цю реформу «Країна тисячі громад». Дійсно, у нас Україна на етапі завершення формування адміністративного поділу, а ми – та партія, яка завершить реформу децентралізації. Це вже 5 років відбувається, час це фіналізувати. Дійсно, 25 жовтня у нас відбудуться перші вибори, на які підуть одночасно усі об’єднані територіальні громади, таке буде вперше в історії України», – Євгенія Кравчук переконує, що «ЗЕкоманда» не шукатиме якусь політичну доцільність щодо того, як саме об’єднувати громади, адже люди всієї України тепер житимуть в ОТГ.



– Під час парламентських виборів «Слуга народу» робила ставку на нові обличчя. Чи виправдали вони себе та чи діятиме це правило на виборах до місцевих рад?



«Хтось виправдав, хтось ще виправдає, а хтось перевершив усі сподівання», – заявив Валерій Стернійчук. «Я прихильник того, що дорогу новим обличчям потрібно давати, я сам таке «нове обличчя». З приводу того, як буде на місцевих виборах, то ми покладаємося на симбіоз. Я вважаю, що може бути молода, прогресивна людина в поєднанні із досвідом. Тобто, чи будуть люди, які вже були в політиці? Так, будуть, але в першу чергу – порядність і чесність чи то молодого, чи то досвідченого політика», – відповів керівник Волинської обласної організації політичної партії «Слуга народу» Валерій Стернійчук.



– Як будете переконувати людей – сильних, порядних і професійних, аби вони балотувалися від партії «Слуга народу» і, відповідно, аби інші голосували за них?



Валерій Стернійчук знову взяв слово і зауважив, що зараз не надто дивиться на політичний окрас: «Я вважаю, що люди – чесні і порядні – є в кожній партійній структурі так само, як і абсолютно протилежні люди теж є. Як будемо переконувати? Ми чітко визначилися, що саме ми будемо йти до людей, а не чекати, коли прийдуть до нас. Професіоналів знайти дуже важко».



– Ваші опоненти стверджують, що за рік президентства Володимира Зеленського багато людей все ж розчарувалися у команді «ЗЕ», що скажете на це?



«Буває такий стрімкий зліт і після гарного результату завжди бувають падіння. Цей процес називають «виборчі веселі гірки», ми були до такого готові. Якщо хтось розчарувався, то я думаю, що люди із мудрістю підходять до цього, розуміючи, що є проблеми, які не вирішуються одним днем. Кожна реформа потребує часу, я впевнений, що усі наші напрацювання виборці відчують», – відповів Валерій Стернійчук.



Євгенія Кравчук додала, що саме 21 липня – рік, коли обрали народних депутатів від «Слуги народу», тож планують розробити річний звіт, який стосуватиметься загалом діяльності партії.



«Будемо заохочувати усіх депутатів на місцевих рівнях проводити зустрічі із виборцями та розповідати про стан речей станом на сьогодні та плани на майбутнє», – каже нардепка і зазначає, що вже були підрахунки, згідно з якими за рік президентства Володимир Зеленський виконав 19% усіх обіцянок. «Доволі непоганий темп, зважаючи, що пройшли лише одну п’яту всього шляху», – резюмувала спікерка.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку представили керівника Волинської обласної організації політичної партії «Слуга народу» та керівництво осередку в області, говорили про вибори до місцевих рад, децентралізацію та плани партії на майбутнє.Представлення відбулося сьогодні, 23 червня, на тересі кафе з символічної назвою «Green Cafe».Так, волинську «ЗЕ команду» очолюватиме народний депутат України ІХ скликання, член Комітету Верховної ради з питань антикорупційної політики, співзасновник організації «Волинський актив молоді», член громадської ради при Луцькому міському голові. Куратором Волинського обласного осередку партії став, членами ради партійної організації –та, який на зустріч приїхати не зміг.Нагадаємо, що керівників обласних осередків у дев’яти регіонах країни, серед яких і Волинь, у партії «Слуга народу» призначили ще 3 червня. Тоді, власне, і з’явилася інформація про те, що «ЗЕкоманду» на Волині очолюватиме Валерій Стернійчук.Сьогодні ж, 23 червня, відбулося безпосереднє знайомство із командою, під час якого окреслили подальші плани роботи на Волині.«Дуже приємно, що саме Валерій Стернійчук очолюватиме партію на Волині, адже ще тоді, під час президентських виборів, ми називали його ЗЕобличчям команди», – першою сказала заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політикиНа зустрічі цього разу розмовляли здебільшого про виборчий кодекс, майбутні вибори до місцевих рад, які мають відбутися 25 жовтня. Відразу зазначили, що партія планує висувати кандидатів у всі без виключення ради Волині з урахуванням змін децентралізації. До слова, цей процес парламентарі націлені довести до логічного завершення якомога швидше.Щодо потенційних кандидатів, в центральному офісі партії націлюють, що вона повинна привести до влади чесних, порядних і професійних людей, незалежно від віку чи досвіду партійної роботи, а головною вимогою до них буде відсутність корупційного шлейфу та професійність у тій галузі, яку представлятимуть. Імена персон, які змагатимуться за крісла очільників волинських громад, поки не оприлюднюють, однак до початку серпня обіцяють завершити процес формування списків.«Слуга народу» не боїться сильного місцевого самоврядування. Важливо не лише довести децентралізацію до адміністративно-територіальної раціональності, а ще – обрати в місцеві ради достойних людей, які почнуть наводити порядок у своїх громадах», – стверджує Валерій Стернійчук.Зазначили, що команда– партія із ідеологією українського центризму, яка передбачає об’єднання різних груп населення і постійний пошук компромісу, тож прийняли рішення поки не чіпати теми, що роз’єднують українців за політичними, етнічними чи мовними ознаками. Натомість «ЗЕкоманда» робитиме акцент на підтримці економіки та розбудові країни. Євгенія Кравчук згадала про національну програму «Велике будівництво», яку ініціював уряд та президент України Володимир Зеленський ще на початку року. Щодо Волині, то у 2020 році увагу концентрують на зведенні семи шкіл, трьох дитсадків, двох шкільних спортзалів, семи приймальних відділень лікарень та оновленнні 82-х кілометрів місцевих доріг та 156-ти кілометрів доріг державного значення.Депутатка також анонсувала, що вже у цей четвер, 25 червня, Волинь відвідає голова Державного агентства автомобільних дорігта розповість більш детально про питання оновлення автошляхів.Валерій Стернійчук також зазначив, що зовсім скоро у Луцьку планують відкрити партійний офіс, знаходитися він буде на вулиці Набережній. У тому ж приміщенні працюватиме і громадська приймальня Валерія Стернійчука.«Я вважаю, що це розширить можливості конструктивного діалогу і спільних рішень», – каже Валерій Стернійчук. Додав, що після завершення процесу децентралізації та початку роботи офісу в Луцьку такі ж планують відкривати і у нових районах області, серед яких Ковельський, Володимир-Волинський та Камінь-Каширський.Відповів Валерій Стернійчук: «Як безпосередній учасник цього процесу, я вже наголошував, що реформа децентралізації для нас – надважлива. Тут наша монобільшість навпаки показала свою сміливість, адже така реформа в країнах Європи відбулася ще у 90-х роках. Наші попередники, я впевнений, певно не мали такої сміливості, можливо, думали, що це якимось чином повпливає на їхні рейтинги, а, можливо, боялися, що люди оббиватимуть пороги Адміністрації президента на той час. Ні, я вважаю, що реформа децентралізації – сміливе і правильне рішення». Додав, що саме Волинську область пропрацювали у цьому плані дуже якісно, а якщо на етапі розробки виникали якісь невдоволення, то із представниками ОТГ, Асоціації міст та іншими громадськими об’єднаннями проводили зустрічі і намагалися врахувати та почути усі зауваження і побажання, аби у результаті вибудувати конструктив.«Ми також називаємо цю реформу «Країна тисячі громад». Дійсно, у нас Україна на етапі завершення формування адміністративного поділу, а ми – та партія, яка завершить реформу децентралізації. Це вже 5 років відбувається, час це фіналізувати. Дійсно, 25 жовтня у нас відбудуться перші вибори, на які підуть одночасно усі об’єднані територіальні громади, таке буде вперше в історії України», – Євгенія Кравчук переконує, що «ЗЕкоманда» не шукатиме якусь політичну доцільність щодо того, як саме об’єднувати громади, адже люди всієї України тепер житимуть в ОТГ.«Хтось виправдав, хтось ще виправдає, а хтось перевершив усі сподівання», – заявив Валерій Стернійчук. «Я прихильник того, що дорогу новим обличчям потрібно давати, я сам таке «нове обличчя». З приводу того, як буде на місцевих виборах, то ми покладаємося на симбіоз. Я вважаю, що може бути молода, прогресивна людина в поєднанні із досвідом. Тобто, чи будуть люди, які вже були в політиці? Так, будуть, але в першу чергу – порядність і чесність чи то молодого, чи то досвідченого політика», – відповів керівник Волинської обласної організації політичної партії «Слуга народу» Валерій Стернійчук.Валерій Стернійчук знову взяв слово і зауважив, що зараз не надто дивиться на політичний окрас: «Я вважаю, що люди – чесні і порядні – є в кожній партійній структурі так само, як і абсолютно протилежні люди теж є. Як будемо переконувати? Ми чітко визначилися, що саме ми будемо йти до людей, а не чекати, коли прийдуть до нас. Професіоналів знайти дуже важко».«Буває такий стрімкий зліт і після гарного результату завжди бувають падіння. Цей процес називають «виборчі веселі гірки», ми були до такого готові. Якщо хтось розчарувався, то я думаю, що люди із мудрістю підходять до цього, розуміючи, що є проблеми, які не вирішуються одним днем. Кожна реформа потребує часу, я впевнений, що усі наші напрацювання виборці відчують», – відповів Валерій Стернійчук.Євгенія Кравчук додала, що саме 21 липня – рік, коли обрали народних депутатів від «Слуги народу», тож планують розробити річний звіт, який стосуватиметься загалом діяльності партії.«Будемо заохочувати усіх депутатів на місцевих рівнях проводити зустрічі із виборцями та розповідати про стан речей станом на сьогодні та плани на майбутнє», – каже нардепка і зазначає, що вже були підрахунки, згідно з якими за рік президентства Володимир Зеленський виконав 19% усіх обіцянок. «Доволі непоганий темп, зважаючи, що пройшли лише одну п’яту всього шляху», – резюмувала спікерка.

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