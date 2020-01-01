На «Ягодині» затримали фуру із журналами і книгами на 37 мільйонів гривень

На митному посту «Ягодин» попередили незаконне ввезення друкованої продукції на суму понад 37 мільйонів гривень.Зазначається, що 17 червня на митницю заїхала вантажівка, у якій відповідно до поданих документів переміщувалась друкована продукція торговельної марки «Oxford» загальною вартістю 1 893 215,78 гривні, - інформує Волинська митниця Держмитслужби.Але під час огляду працівники митниці виявили інший пакет товаросупровідних документів, які знаходилися у вантажних місцях з товаром, відповідно до яких вартість становила 37 мільйонів 22 тисячі гривень.Таким чином, громадянин України, директор підприємства отримувача через водія вантажного транспортного засобу приховав товар.Такі дії мають ознаки порушення митних правил, обумовлені ч.1 ст.483 Митного кодексу України і передбачають накладання штрафу в розмірі 100% суми несплачених платежів.