Помер інфікований коронавірусом чоловік з Шацька

Житель селища Шацьк учора, 22 червня, помер у Волинській обласній інфекційній лікарні від ускладнень коронавірусу.Про це повідомляє Шацька райдержадміністрація.Інформують, що чоловік - 1973 року народження.Повідомляють також, що у Шацькому районі станом на 22 червня зареєстрували 38 підозр на COVID-19. Всього провели 99 ПЛР досліджень з них ПЛР підтверджені - 18хворих, що складає -18,2%%. Здійснили 48 досліджень ІФА (імуно-ферментний аналіз). У 5 осіб виявили М і 8 осіб Ig імуноглобуліни.Інформували також щодо виявлення недуги у розрізі населених пунктів району: смт.Шацьк - 11 випадків, с. Голядин - 5, Пульмо - 1. З загальної кількості 2 дітей до 17 років.Серед захворілих - 1 працівник ТзоВ «Волинська ягідка», 1 медпрацівник, 1 працівник «Приватбанку», 1 працівник відділу Держкадастру, 2 учні, 1 працівник Шацької райради, 1 працівник військкомату, 5 безробітні, 4 пенсіонери, 1 працівник Шацької РДА.В с.Голядин зареєстрували сімейне вогнище COVID-19.Госпіталізовані усього 3 хворих. 15 знаходяться на амбулаторному лікуванні.Видужало 4 жителі району.