Помер інфікований коронавірусом чоловік з Шацька
Сьогодні, 15:29
Житель селища Шацьк учора, 22 червня, помер у Волинській обласній інфекційній лікарні від ускладнень коронавірусу.
Про це повідомляє Шацька райдержадміністрація.
Інформують, що чоловік - 1973 року народження.
Повідомляють також, що у Шацькому районі станом на 22 червня зареєстрували 38 підозр на COVID-19. Всього провели 99 ПЛР досліджень з них ПЛР підтверджені - 18хворих, що складає -18,2%%. Здійснили 48 досліджень ІФА (імуно-ферментний аналіз). У 5 осіб виявили М і 8 осіб Ig імуноглобуліни.
Інформували також щодо виявлення недуги у розрізі населених пунктів району: смт.Шацьк - 11 випадків, с. Голядин - 5, Пульмо - 1. З загальної кількості 2 дітей до 17 років.
Серед захворілих - 1 працівник ТзоВ «Волинська ягідка», 1 медпрацівник, 1 працівник «Приватбанку», 1 працівник відділу Держкадастру, 2 учні, 1 працівник Шацької райради, 1 працівник військкомату, 5 безробітні, 4 пенсіонери, 1 працівник Шацької РДА.
В с.Голядин зареєстрували сімейне вогнище COVID-19.
Госпіталізовані усього 3 хворих. 15 знаходяться на амбулаторному лікуванні.
Видужало 4 жителі району.
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Про це повідомляє Шацька райдержадміністрація.
Інформують, що чоловік - 1973 року народження.
Повідомляють також, що у Шацькому районі станом на 22 червня зареєстрували 38 підозр на COVID-19. Всього провели 99 ПЛР досліджень з них ПЛР підтверджені - 18хворих, що складає -18,2%%. Здійснили 48 досліджень ІФА (імуно-ферментний аналіз). У 5 осіб виявили М і 8 осіб Ig імуноглобуліни.
Інформували також щодо виявлення недуги у розрізі населених пунктів району: смт.Шацьк - 11 випадків, с. Голядин - 5, Пульмо - 1. З загальної кількості 2 дітей до 17 років.
Серед захворілих - 1 працівник ТзоВ «Волинська ягідка», 1 медпрацівник, 1 працівник «Приватбанку», 1 працівник відділу Держкадастру, 2 учні, 1 працівник Шацької райради, 1 працівник військкомату, 5 безробітні, 4 пенсіонери, 1 працівник Шацької РДА.
В с.Голядин зареєстрували сімейне вогнище COVID-19.
Госпіталізовані усього 3 хворих. 15 знаходяться на амбулаторному лікуванні.
Видужало 4 жителі району.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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