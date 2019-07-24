Посадовиця виконавчої служби на Волині «стягувала» гроші на власну банківську картку





Про це



Слідство вважає, що посадовиця 17 разів вказувала в офіційних документах – платіжних дорученнях – номер своєї банківської картки як номер стягувача, хоч не була стороною в провадженні.



Таким чином вона заволоділа понад 400 тис. грн державних коштів та розпорядилася ними на власний розсуд.



Наразі вирішують питання про обрання їй запобіжного заходу.



Зауважимо, що в разі доведення вини посадовиці загрожує покарання до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.











Пресслужба прокуратури області

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Головному спеціалісту районного відділу державної виконавчої служби на Волині оголосили про підозру у службовому підробленні та привласненні чужого майна шляхом зловживання службовим становищем.Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.Слідство вважає, що посадовиця 17 разів вказувала в офіційних документах – платіжних дорученнях – номер своєї банківської картки як номер стягувача, хоч не була стороною в провадженні.Таким чином вона заволоділа понад 400 тис. грн державних коштів та розпорядилася ними на власний розсуд.Наразі вирішують питання про обрання їй запобіжного заходу.Зауважимо, що в разі доведення вини посадовиці загрожує покарання до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.Пресслужба прокуратури області

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