Посадовиця виконавчої служби на Волині «стягувала» гроші на власну банківську картку
Сьогодні, 15:49
Головному спеціалісту районного відділу державної виконавчої служби на Волині оголосили про підозру у службовому підробленні та привласненні чужого майна шляхом зловживання службовим становищем.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
Слідство вважає, що посадовиця 17 разів вказувала в офіційних документах – платіжних дорученнях – номер своєї банківської картки як номер стягувача, хоч не була стороною в провадженні.
Таким чином вона заволоділа понад 400 тис. грн державних коштів та розпорядилася ними на власний розсуд.
Наразі вирішують питання про обрання їй запобіжного заходу.
Зауважимо, що в разі доведення вини посадовиці загрожує покарання до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Пресслужба прокуратури області
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
Слідство вважає, що посадовиця 17 разів вказувала в офіційних документах – платіжних дорученнях – номер своєї банківської картки як номер стягувача, хоч не була стороною в провадженні.
Таким чином вона заволоділа понад 400 тис. грн державних коштів та розпорядилася ними на власний розсуд.
Наразі вирішують питання про обрання їй запобіжного заходу.
Зауважимо, що в разі доведення вини посадовиці загрожує покарання до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Пресслужба прокуратури області
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Коментарі 1
ви не журналісти, а гімно собаче. Про принцип «хто», «де» та «коли» не чули? от який толк з ваших новин взагалі?
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