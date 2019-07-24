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Посадовиця виконавчої служби на Волині «стягувала» гроші на власну банківську картку

Посадовиця виконавчої служби на Волині «стягувала» гроші на власну банківську картку
Головному спеціалісту районного відділу державної виконавчої служби на Волині оголосили про підозру у службовому підробленні та привласненні чужого майна шляхом зловживання службовим становищем.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.

Слідство вважає, що посадовиця 17 разів вказувала в офіційних документах – платіжних дорученнях – номер своєї банківської картки як номер стягувача, хоч не була стороною в провадженні.

Таким чином вона заволоділа понад 400 тис. грн державних коштів та розпорядилася ними на власний розсуд.

Наразі вирішують питання про обрання їй запобіжного заходу.

Зауважимо, що в разі доведення вини посадовиці загрожує покарання до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.





Пресслужба прокуратури області

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Теги: виконавча служба, прокуратура, Волинь, гроші
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Коментарі 1
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ви не журналісти, а гімно собаче. Про принцип «хто», «де» та «коли» не чули? от який толк з ваших новин взагалі?
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