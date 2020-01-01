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У Луцькому районі жінка на городі вирощувала плантацію конопель. ФОТО

У Луцькому районі жінка на городі вирощувала плантацію конопель. ФОТО
Учора, 22 червня, співробітники управління протидії наркозлочинності спільного із колегами із Луцького району виявили плантацію конопель на присадибній ділянці 34-річної жительки цього ж району.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції у Волинській області.

Правоохоронці вилучили майже 200 рослин коноплі. Їх направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

Слід відзначити, що жінка у минулому притягувалась до кримінальної відповідальності за вчинення корисливих злочинів.

За фактом незаконного посіву або вирощування конопель триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України. Волинянці загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

У Луцькому районі жінка на городі вирощувала плантацію конопель. ФОТО
У Луцькому районі жінка на городі вирощувала плантацію конопель. ФОТО



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Теги: Луцький район, плантація коноплі
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