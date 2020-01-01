У Луцькому районі жінка на городі вирощувала плантацію конопель. ФОТО
Сьогодні, 16:10
Учора, 22 червня, співробітники управління протидії наркозлочинності спільного із колегами із Луцького району виявили плантацію конопель на присадибній ділянці 34-річної жительки цього ж району.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції у Волинській області.
Правоохоронці вилучили майже 200 рослин коноплі. Їх направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
Слід відзначити, що жінка у минулому притягувалась до кримінальної відповідальності за вчинення корисливих злочинів.
За фактом незаконного посіву або вирощування конопель триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України. Волинянці загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції у Волинській області.
Правоохоронці вилучили майже 200 рослин коноплі. Їх направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
Слід відзначити, що жінка у минулому притягувалась до кримінальної відповідальності за вчинення корисливих злочинів.
За фактом незаконного посіву або вирощування конопель триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України. Волинянці загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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