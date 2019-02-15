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Розповіли історію дівчини, яка втратила родину після вибуху будинку у Києві

Розповіли історію дівчини, яка втратила родину після вибуху будинку у Києві
Родина 18-річної Насті Недашковської, яка одна з усієї сім'ї вижила під час вибуху газу у Києві на Позняках, жила на шостому поверсі, а вибух стався на сьомому.

Про це розповідають друзі та близькі дівчини, які активно допомагають постраждалій, - пише ТСН.

Сама Настя спілкуватись про трагедію не готова, вона зараз живе у подруги. Розповідь про деталі трагедії, зокрема, публікують в групі допомоги дівчині, яку організували близькі.

"Вибух стався на сьомому поверсі, коли стався вибух, вся її сім'я була в квартирі: сама Настя перебувала у ванній, мама була на кухні, тато і брат в різних кімнатах. Насті на голову почала кришитися стеля, потім вона почала падати, вона почула крик мами, але вона не змогла пройти до неї, одразу побігла на сходи, мешканці кажуть, що вони чітко бачили, як газ йшов прямим потоком, утворилися завали. Вона встигла вибігти з ванної, але залишилася без одягу і будь-яких особистих речей, телефон так само залишився там. У неї багато подряпин, рана на грудях, і рани на ногах, особливо серйозних травм та переломів, дякувати Богу, немає", - діляться близькі постраждалої.

Про Настю розповідають, що вона гарно вчилась у школі – закінчила гімназію з поглибленим вивченням англійської мови і поступила минулої осені на перший курс до Національного інституту харчових технологій. Батько працював машиністом на "Укрзалізниці", брат був кухарем в елітному столичному закладі.

Дівчині нині доводиться починати життя з нуля. Їй допомагають родичі, хрещені, друзі, батьки колишніх однокласників взялись за створення фонду допомоги Насті. У своєму фотоблозі дівчина опублікувала фото з найдорожчими людьми, життя яких забрала трагедія. І підписала світлини короткими фразами: "Дякую за все, мамо", "Дякую за все, тату", "Спочивай з миром. Ти назавжди залишишся найкращим братом".

Нагадаємо, станом на ранок 23 червня з-під завалів будинку на Позняках, що вибухнув 21 червня, дістали тіла п'ятьох загиблих. Троє з них - родина Насті Недашковської. У ДСНС кажуть, що під завалами можуть бути ще люди.

Нагадаємо, що потужний вибух у 10-поверховому будинку на Позняках у Києві стався зранку 21 червня. Мешканців двох будинків відселили через можливість обвалу аварійних конструкцій.

Після проведення експертизи правоохоронці повідомили, що вибух, наімовірніше, спровокувала газова суміш. Попередні тести показали, що в частково обваленому будинку вибухівки не було. 


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Теги: багатоповерхівка, вибух, газ, родина, загибель, Київ, історія
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