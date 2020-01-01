Очільник волинських християн-баптистів заперечує спалах коронавірусу серед вірян





Про це Ярослав Троць.



Нагадаємо, про спалах серед вірян у Ратнівському районі, напередодні на брифінгу в обласній адміністрації розповіла заступниця голови Тетяна Щербак. Зі слів чиновниці,



"Ми контактували з пресвітером. Там дійсно є певна кількість хворих людей, але не проводилася така кількість ПЛР-тестувань, яка була озвучена – 20 осіб. По друге, якщо там є така кількість хворих, люди розповідають, що дезінфекція осель не робилася, не ставили їх на облік, не перевіряли їхніх членів сімей і родин", - каже голова обласного об’єднання церков євангельських християн-баптистів Ярослав Троць.



Ярослав Троць каже, що не вперше на брифінгу в обласній адміністрації озвучують неповну інформацію. З його слів, звутіючи в ОДА плутають села та кількість вірян. "Якщо брати по історії брифінгів, то одного разу був озвучений населений пункт і названа наша громада хоча її там немає. Якщо говорити по Черчинській сільській раді, там є декілька протестантських громад. Наша одна і вона нараховує не 400 людей, а близько 200", - каже голова обласного об’єднання церков євангельських християн-баптистів.



ЧИТАТИ ТАКОЖ: Більшість хворих на коронавірус у Камінь-Каширському районі – християни-баптисти



Пресвітер церкви євангельських християн-баптистів у селі Річиця Ратнівського району Йосип Хвищук розповів Суспільному: усього в церкві майже 160 вірян. Нині в лікарні одна людина.



Зі слів Ярослава Троця, згоди у питанні спалаху в релігійній громаді шукатимуть з чиновниками ОДА.



ЧИТАТИ ТАКОЖ: Серед п'ятидесятників на Маневиччині – спалах коронавірусу



Станом на 23 червня у Ратнівському районі лабораторно підтвердили 84 випадки коронавірусної інфекції, дві людини померли, - про це йдеться на офіційному сайті Волинського лабораторного центру.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Інформація про двадцятьох хворих на COVID-19 вірян у селі Річиця Ратнівського району, не відповідає дійсності.Про це Суспільному розповів голова обласного об’єднання церков євангельських християн-баптистівНагадаємо, про спалах серед вірян у Ратнівському районі, напередодні на брифінгу в обласній адміністрації розповіла заступниця голови. Зі слів чиновниці, 20 недужих у селі Річиця – віруючі-баптисти. "Ми контактували з пресвітером. Там дійсно є певна кількість хворих людей, але не проводилася така кількість ПЛР-тестувань, яка була озвучена – 20 осіб. По друге, якщо там є така кількість хворих, люди розповідають, що дезінфекція осель не робилася, не ставили їх на облік, не перевіряли їхніх членів сімей і родин", - каже голова обласного об’єднання церков євангельських християн-баптистів Ярослав Троць.Ярослав Троць каже, що не вперше на брифінгу в обласній адміністрації озвучують неповну інформацію. З його слів, звутіючи в ОДА плутають села та кількість вірян. "Якщо брати по історії брифінгів, то одного разу був озвучений населений пункт і названа наша громада хоча її там немає. Якщо говорити по Черчинській сільській раді, там є декілька протестантських громад. Наша одна і вона нараховує не 400 людей, а близько 200", - каже голова обласного об’єднання церков євангельських християн-баптистів.Пресвітер церкви євангельських християн-баптистів у селі Річиця Ратнівського району Йосип Хвищук розповів Суспільному: усього в церкві майже 160 вірян. Нині в лікарні одна людина.Зі слів Ярослава Троця, згоди у питанні спалаху в релігійній громаді шукатимуть з чиновниками ОДА.Станом на 23 червня у Ратнівському районі лабораторно підтвердили 84 випадки коронавірусної інфекції, дві людини померли, - про це йдеться на офіційному сайті Волинського лабораторного центру.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію