У Луцьку виявили незаконні підключення в зливову каналізацію: нечистоти потрапляли в Стир

В районі Вишкова у Луцьку виявили незаконні підключення в зливову каналізацію.Про це йдеться на сайті мерії.Кілька домогосподарств у приватному секторі Вишкова незаконно зливали всі стоки у зливову каналізацію, використовуючи її замість фекальної. У результаті цих порушень усі відходи без будь-якого очищення потрапляли в річку Стир. Стверджують, що такі щоденні скиди нечистот власниками приватних домоволодінь є одним із джерел смороду на Вишкові.Порушення виявили працівники підприємства «Луцькспецкомунтранс» при обстеженні зливових дощових каналізацій, які перебувають на балансі підприємства. Порушників знайшли на вулиці Вахтангова. Раніше подібне порушення зафіксували на вулиці Кисленка неподалік від ЖК «Яровиця». На порушників склали приписи та протоколи із зобов’язанням виправити ситуацію в найкоротші терміни.Обстеження приватних домоволодінь і надалі триватимуть в районі Вишкова, адже ряд будинків, розташованих понад річкою Стир, не під’єднані до каналізації.