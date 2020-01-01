ІФА-тести від лабораторії «Ескулаб»: що варто про них знати*





Благодійну допомогу надала Перша соціальна медична лабораторія (ПСМЛ - надалі) «Ескулаб», повідомили в адміністрації госпіталю.



На сьогодні в «Ескулабі» проводять усі види лабораторних досліджень на Covid-19: виявлення РНК SARS-CoV-2 методом ПЛР, експрес-тести та ІФА-тести на виявлення рівня антитіл до коронавірусної інфекції. Варто зазначити, що всі види дослідження роблять не тільки у відділеннях «Ескулаб» Львів, але у всіх областях, де присутні лабораторії, в тому числі і в Луцьку.



Що треба знати про ІФА-тести на COVID-19



«ІФА-тести виявляють імунну реакцію на вірус - рівень антитіл в організмі людини. «Ескулаб» ввів у перелік досліджень виявлення антитіл IgA, IgG та IgM Covid-19 методом ІФА тому, що вони дозволяють визначити, чи триває гострий процес захворювання, а чи людина вже перехворіла, і у неї з’явився імунітет. Це особливо актуально у нинішніх умовах: у період поступового повернення працівників на робочі місця потрібно знати, чи люди, яким дозволений вихід на роботу, більше не ризикують заразитися або поширити Covid-19», – розповів керівник ПСМЛ «Ескулаб» Денис Мельник.



Як відомо, в організмі людини є три види антитіл. Коли ми хворіємо, спершу виробляються антитіла А, пізніше M вони є маркерами гострого перебігу захворювання. Найпізніше з’являються G, коли людина перехворіла і не становить загрозу зараження для інших людей.

Проте, відповідно до клінічних спостережень, коронавірусна інфекція поводиться нетипово. В одних пацієнтів не виявляють антитіла А, одразу антитіла М. В інших, навпаки, виявляють антитіла А, а M – ні.



Про що сигналізують антитіла А, M та G



Антитіла класу A з'являються тоді, коли організм проходить гостру фазу боротьби з коронавірусною інфекцією, з 4 дня захворювання. Тому ІФА-тест на IgA дозволяє підтвердити активну фазу перебігу захворювання та оцінити імунну відповідь організму на інфекцію.

ІФА-тести на антитіла класу М позитивно зарекомендували себе у скринінг-тестуванні осіб з груп ризику, зокрема медичних, соціальних працівників, та у діагностиці контактних осіб за відсутності у них симптомів.



Позитивні результати ІФА-тестів є підставою для ПЛР-дослідження, яке використовується для встановлення діагнозу Covid-19.



Тим часом, тестування на наявність антитіл класу G у сироватці крові дозволяє визначити, чи була людина інфікована SARS-CoV-2 раніше та чи сформувався у неї протективний імунітет.



Виявлення людей з імунітетом та потенційних донорів



Цей вид діагностики є сьогодні надзвичайно актуальним, оскільки дозволяє ідентифікувати людей з новоутвореним імунітетом до Covid-19, які можуть з мінімальним ризиком повертатися з карантину до роботи. Також цей тест дозволяє виявляти людей з високим рівнем антитіл, які потенційно можуть бути донорами крові для допомоги пацієнтам із загрозливим перебігом Covid-19.



Охоплення тестуванням на IgG сприятиме відтворенню точної епідеміологічної картини: можна буде прогнозувати, скільки людей уже перехворіли, а скільки ще залишаються уразливими. Обстеження людей, які перехворіли через різні відрізки часу дасть уявлення, наскільки є довготривалим імунітет до коронавірусу. Узагальнені дані про імунний статус населення допоможуть епідеміологам швидше і правильніше визначити тактику подальшої боротьби з пандемією. Саме тому в Україні, як і в інших державах, в останні тижні активно обговорюється актуальність масового тестування населення.



Разом із цим, медики констатують, що особливості коронавірусної інфекції та накопичений на сьогодні досвід боротьби з нею, поки що не дозволяють однозначно використовувати традиційні підходи до діагностики вірусних інфекцій, як, наприклад, трактування окремих результатів імуноглобулінів.



«Для отримання повної картини рекомендується виконувати антитіла в трьох класах, це полегшує інтерпретацію отриманого результату. У Львові лише лабораторія «Ескулаб» пропонує комплексний пакет SARS COVID-19 IgA, IgM, IgG, який дозволить впевнитися на всі 100%, чи хворієте ви зараз на Covid-19, чи, можливо, вже перехворіли та маєте імунітет», – пояснила продакт-менеджер ПСМЛ «Ескулаб» Ірина Поляник.



Результати досліджень можна отримати електроною поштою чи на сайті



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