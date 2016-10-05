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На Буковині повінь зруйнувала укріпні споруди, є загроза підтоплення Чернівців

На Буковині повінь зруйнувала укріпні споруди, є загроза підтоплення Чернівців
Потужні зливи розгулялися Буковиною і спровокували масштабні підтоплення. У  селі Банилів уже зірвало греблю, чекають, що цієї ночі висока вода затопить два райони Чернівців. 

Про це повідомляє ТСН.

У селі у порівнянні з учора води стало втричі більше, рівень води на сільських обійстях подекуди сягає метра. Всі укріплення, які майстрували напередодні місцеві, забрали стрімкі потоки води. 

«На очах вона піднімалась, ми так приходили дивитися. Десь  80 господарств (затоплено – ред.), можливо і більше», - кажуть місцеві.

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І синоптики прогнозують ще й сьогодні сильні  дощі з грозами у горах. Тож, очікують другу хвилю паводку. Вода у річці Прут може піднятися на 7 метрів від нульового рівня. А, щоб вода дісталась до Чернівців, достатньо 5 метрів. Цієї ночі, прогнозують, вода затопить два райони і Калинівський ринок. Підприємці увесь день вивозили крам з яток.

У Новосельцькому районі, що на кордоні з Румунією, мешканців кількох сіл вже готують до евакуації. Їх мають розселити у будинках культури та школах найближчих населених пунктів.

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Теги: повінь, Буковина, загроза
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