На Буковині повінь зруйнувала укріпні споруди, є загроза підтоплення Чернівців





Про це повідомляє



У селі у порівнянні з учора води стало втричі більше, рівень води на сільських обійстях подекуди сягає метра. Всі укріплення, які майстрували напередодні місцеві, забрали стрімкі потоки води.



«На очах вона піднімалась, ми так приходили дивитися. Десь 80 господарств (затоплено – ред.), можливо і більше», - кажуть місцеві.



ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Карпатах через негоду загинуло троє людей. ВІДЕО



І синоптики прогнозують ще й сьогодні сильні дощі з грозами у горах. Тож, очікують другу хвилю паводку. Вода у річці Прут може піднятися на 7 метрів від нульового рівня. А, щоб вода дісталась до Чернівців, достатньо 5 метрів. Цієї ночі, прогнозують, вода затопить два райони і Калинівський ринок. Підприємці увесь день вивозили крам з яток.



У Новосельцькому районі, що на кордоні з Румунією, мешканців кількох сіл вже готують до евакуації. Їх мають розселити у будинках культури та школах найближчих населених пунктів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Потужні зливи розгулялися Буковиною і спровокували масштабні підтоплення. У селі Банилів уже зірвало греблю, чекають, що цієї ночі висока вода затопить два райони Чернівців.Про це повідомляє ТСН. У селі у порівнянні з учора води стало втричі більше, рівень води на сільських обійстях подекуди сягає метра. Всі укріплення, які майстрували напередодні місцеві, забрали стрімкі потоки води.«На очах вона піднімалась, ми так приходили дивитися. Десь 80 господарств (затоплено – ред.), можливо і більше», - кажуть місцеві.І синоптики прогнозують ще й сьогодні сильні дощі з грозами у горах. Тож, очікують другу хвилю паводку. Вода у річці Прут може піднятися на 7 метрів від нульового рівня. А, щоб вода дісталась до Чернівців, достатньо 5 метрів. Цієї ночі, прогнозують, вода затопить два райони і Калинівський ринок. Підприємці увесь день вивозили крам з яток.У Новосельцькому районі, що на кордоні з Румунією, мешканців кількох сіл вже готують до евакуації. Їх мають розселити у будинках культури та школах найближчих населених пунктів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію