На волинській митниці в автомобілі знайшли пістолет та набої. ФОТО

Чотирилапий охоронець допоміг луцьким прикордонникам виявити зброю в автомобілі на пункті пропуску «Доманове».Про це повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.Українець, керуючи автомобілем марки Peugeot, прямував на виїзд з країни через пункт пропуску «Доманове». Для проходження контролю водій обрав «зелений коридор». Однак вибір цього каналу не означає звільнення громадян від обов'язкового дотримання порядку переміщення предметів та товарів через державний кордон України.Згодом під час огляду транспортного засобу спрацював службовий пес прикордонників, натренований на пошук зброї та боєприпасів. В результаті перевірки під сидінням водія правоохоронці виявили травматичний пістолет ПМР та 7 набоїв.За цим фактом прикордонники проінформували представників Нацполіції. Виявлені предмети вилучили на експертизу.