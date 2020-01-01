Мандрує вокзалами та готує їжу на вогні: на волинській станції більше місяця живе на лавочці невідома бабуся. ФОТО





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Очевидці розповідають, що їжу собі бабуся готує на вогні, який розпалює в садку неподалік вокзалу. Також з продуктами деколи допомагають небайдужі мешканці. Однак, їх вона бере не завжди. Люди кажуть, що це, мабуть, залежить від її настрою.



Працівники вокзалу розповідають, що вона сюди приїхала на дизелі з ковельського напрямку. Вони повідомляли поліцію про цю ситуацію, а ті приїхали, поспілкувались з нею, та й поїхали. А жінка далі залишилась на тому ж місці.



Журналісти "Бугу" вирішили поспілкуватись з нею і дізнатись, чим їй можна допомогти. Але розмова вийшла непростою. На контакт бабуся йде неохоче, про себе розповідає дуже мало. Каже, що не пам’ятає навіть свого імені й того, чи має якусь рідню. А на вокзалі в Іваничах, мовляв, чекає поїзда. А вони наразі через карантин і запровадження обмежувальних заходів не їздять.



До речі, у соцмережах люди пишуть, що ця жінка не має постійного місця проживання. І вже багато років «мандрує» вокзалами і їздить туди-сюди дизелями. Зупиняється на кілька днів то в Ковелі, то в Сокалі, то в Іваничах чи на якісь іншій станції. Готує їсти на вогні. Неодноразово бачили її і в Дачному. Але хто вона і звідки остаточно не відомо.



Максим Новицький пише, що жінка з Ковельського району.



«Жінка з Ковельського району. Постійно їздила в електричках на Луцьк або дизелі на Львів. У неї, наскільки я чув, трапилась якась сімейна трагедія. Після чого вона ось так і живе. На вокзалах і в вагонах. Збирає пляшки і картон», – зазначає він.



Однак, начальник Іваничівської станції ПАТ «Укрзалізниця» Олександр Чонтош зауважує, що бабця має реєстрацію у Володимир-Волинському районі. І в неї, мовляв, при собі навіть є довідка про те, що вона стоїть на психіатричному обліку.



«Стосовно цієї жінки. З часу, коли постановою Кабінету міністрів, було заборонено рух всіх пасажирських поїздів, вона перебувала на станції Ківерці, а це з 18-го березня. Приблизно місяць тому, мер міста Ківерці організував доставку її по місцю реєстрації, у Володимир-Волинський район. Вона має при собі необхідні довідки, а також довідку про те, що вона стоїть на психіатричному обліку», – пише він у фейсбуці.



Також люди пишуть, що в жінки є діти. Щоправда, одні стверджують, що в неї – два сини, інші, що – дві дочки.



І тоді виникає питання, якщо в неї є діти, тоді чому вона бомжує?



Під час розмови журналісти БУГу запитали у бабусі, чим можна їй допомогти.



Але вона ніяково відповідає:



«А чим мені вже поможеш? Ось хіба хоч якесь житло, щоб було де переночувати. І дочекатися поки поїзди знов почнуть їздити. Але кому я потрібна? Нікому. Підходять, питаються щось і йдуть собі далі. У кожного свої справи, свої проблеми і своє життя. Їм не до мене».



І постійно бідкається, що ніяк не дочекається відновлення руху поїздів.



Поцікавилися, куди ж вона хоче добратися.



«А байдуже куди», – каже жінка.



На питання, чи є в неї діти, чи якась інша рідня, вона сумно опускає погляд донизу і мовчить.



Можливо, якщо хтось впізнає жінку по фото, чи знає її рідних – просять відгукнутися.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вже кілька тижнів на території залізничної станції в селищі Іваничі перебуває літня жінка. Сидить на лавочці просто неба, не зважаючи на спеку, дощ чи град. Там же й ночує. При собі має кілька сумок з речами.Про це повідомляє "Буг" Очевидці розповідають, що їжу собі бабуся готує на вогні, який розпалює в садку неподалік вокзалу. Також з продуктами деколи допомагають небайдужі мешканці. Однак, їх вона бере не завжди. Люди кажуть, що це, мабуть, залежить від її настрою.Працівники вокзалу розповідають, що вона сюди приїхала на дизелі з ковельського напрямку. Вони повідомляли поліцію про цю ситуацію, а ті приїхали, поспілкувались з нею, та й поїхали. А жінка далі залишилась на тому ж місці.Журналісти "Бугу" вирішили поспілкуватись з нею і дізнатись, чим їй можна допомогти. Але розмова вийшла непростою. На контакт бабуся йде неохоче, про себе розповідає дуже мало. Каже, що не пам’ятає навіть свого імені й того, чи має якусь рідню. А на вокзалі в Іваничах, мовляв, чекає поїзда. А вони наразі через карантин і запровадження обмежувальних заходів не їздять.До речі, у соцмережах люди пишуть, що ця жінка не має постійного місця проживання. І вже багато років «мандрує» вокзалами і їздить туди-сюди дизелями. Зупиняється на кілька днів то в Ковелі, то в Сокалі, то в Іваничах чи на якісь іншій станції. Готує їсти на вогні. Неодноразово бачили її і в Дачному. Але хто вона і звідки остаточно не відомо.пише, що жінка з Ковельського району.«Жінка з Ковельського району. Постійно їздила в електричках на Луцьк або дизелі на Львів. У неї, наскільки я чув, трапилась якась сімейна трагедія. Після чого вона ось так і живе. На вокзалах і в вагонах. Збирає пляшки і картон», – зазначає він.Однак, начальник Іваничівської станції ПАТ «Укрзалізниця»зауважує, що бабця має реєстрацію у Володимир-Волинському районі. І в неї, мовляв, при собі навіть є довідка про те, що вона стоїть на психіатричному обліку.«Стосовно цієї жінки. З часу, коли постановою Кабінету міністрів, було заборонено рух всіх пасажирських поїздів, вона перебувала на станції Ківерці, а це з 18-го березня. Приблизно місяць тому, мер міста Ківерці організував доставку її по місцю реєстрації, у Володимир-Волинський район. Вона має при собі необхідні довідки, а також довідку про те, що вона стоїть на психіатричному обліку», – пише він у фейсбуці.Також люди пишуть, що в жінки є діти. Щоправда, одні стверджують, що в неї – два сини, інші, що – дві дочки.І тоді виникає питання, якщо в неї є діти, тоді чому вона бомжує?Під час розмови журналісти БУГу запитали у бабусі, чим можна їй допомогти.Але вона ніяково відповідає:«А чим мені вже поможеш? Ось хіба хоч якесь житло, щоб було де переночувати. І дочекатися поки поїзди знов почнуть їздити. Але кому я потрібна? Нікому. Підходять, питаються щось і йдуть собі далі. У кожного свої справи, свої проблеми і своє життя. Їм не до мене».І постійно бідкається, що ніяк не дочекається відновлення руху поїздів.Поцікавилися, куди ж вона хоче добратися.«А байдуже куди», – каже жінка.На питання, чи є в неї діти, чи якась інша рідня, вона сумно опускає погляд донизу і мовчить.Можливо, якщо хтось впізнає жінку по фото, чи знає її рідних – просять відгукнутися.

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