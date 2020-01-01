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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Україна потрапила до «червоної зони» через високу захворюваність на коронавірус

Україна потрапила до «червоної зони» через високу захворюваність на коронавірус
Міністерство охорони здоров'я України оновило список країн «зеленої» та «червоної зони» за кількістю випадків коронавірус станом на 22 червня.

Про це повідомляють на офіційній сторінці Державного агентства розвитку туризму України у facebook.

Так, Україна потрапила до «червоної зони», тому що показник захворювання на COVID-19 становить вище 40 випадків на 100 тисяч населення.

Відзначають, Польща, Єгипет, Туреччина, Болгарія поки залишаються у «зеленій зоні».

Нагадують, що для в’їзду в Україну іноземним громадянам необхідний страховий поліс, який покриває витрати на COVID-19 та обсервацію. Громадяни, які приїжджають з країн «червоної зони» в Україну мають проходити обсервацію 14 днів чи скористатись додатком «Дій вдома». Із «зелених країн» - безперешкодно за наявності страхового полісу.

З інформацією щодо кількості активних випадків COVID-19 на 100 тисяч населення можна ознайомитися за посиланням.

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Теги: Україна, червона зона, коронавірус
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