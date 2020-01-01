Україна потрапила до «червоної зони» через високу захворюваність на коронавірус





Про це



Так, Україна потрапила до «червоної зони», тому що показник захворювання на COVID-19 становить вище 40 випадків на 100 тисяч населення.



Відзначають, Польща, Єгипет, Туреччина, Болгарія поки залишаються у «зеленій зоні».



Нагадують, що для в’їзду в Україну іноземним громадянам необхідний страховий поліс, який покриває витрати на COVID-19 та обсервацію. Громадяни, які приїжджають з країн «червоної зони» в Україну мають проходити обсервацію 14 днів чи скористатись додатком «Дій вдома». Із «зелених країн» - безперешкодно за наявності страхового полісу.



З інформацією щодо кількості активних випадків COVID-19 на 100 тисяч населення можна ознайомитися за

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство охорони здоров'я України оновило список країн «зеленої» та «червоної зони» за кількістю випадків коронавірус станом на 22 червня.Про це повідомляють на офіційній сторінці Державного агентства розвитку туризму України у facebook.Так, Україна потрапила до «червоної зони», тому що показник захворювання на COVID-19 становить вище 40 випадків на 100 тисяч населення.Відзначають, Польща, Єгипет, Туреччина, Болгарія поки залишаються у «зеленій зоні».Нагадують, що для в’їзду в Україну іноземним громадянам необхідний страховий поліс, який покриває витрати на COVID-19 та обсервацію. Громадяни, які приїжджають з країн «червоної зони» в Україну мають проходити обсервацію 14 днів чи скористатись додатком «Дій вдома». Із «зелених країн» - безперешкодно за наявності страхового полісу.З інформацією щодо кількості активних випадків COVID-19 на 100 тисяч населення можна ознайомитися за посиланням.

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